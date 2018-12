EdF : Arrêtez de dire qu'il est gentil, ou Kanté va devenir méchant

Dans : Equipe de France, Premier League.

Adoré par les supporters de l’Equipe de France après son Mondial colossal en Russie l’été dernier, Ngolo Kanté est surtout apprécié pour sa mentalité et sa gentillesse. Mais dans une interview accordée au magazine officiel de son club, le milieu défensif de Chelsea a émis un souhait pour l’avenir. A la surprise générale, l’ancien joueur du Stade Malherbe de Caen a expliqué qu’il en avait un peu marre d’être systématiquement mis en avant pour sa gentillesse, plus que pour ses performances sur le terrain. Le message est passé…

« Je joue au football et je veux être considéré comme un footballeur. Je ne veux pas que les gens portent trop d'attention sur ce que je suis en dehors du football. Considérez-moi juste comme un footballeur, vous n'avez pas besoin de trop regarder ça et dire : 'Oh, il est comme ci ou comme ça'. Posez-moi des questions sur mon football, et pas trop sur autre chose. Je veux juste être un joueur parmi les joueurs. Je suis comme je suis. Je ne peux pas bien l'expliquer, mais je ne me sens pas comme la personne la plus gentille, sur un terrain de football ou dans la vie. Je suis juste moi-même. Si je gagne, je gagne et si je perds, je perds, mais j'essaie toujours de donner le meilleur dans chaque compétition. Ce n'est pas parce que je suis gentil ou pas, je suis juste moi-même » a expliqué Ngolo Kanté. En résumé, le champion du monde est gentil sans même le faire exprès. Cela va donc plaire aux fans de l’Equipe de France.