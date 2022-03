France : Véronique Rabiot colle quelques gifles

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré les critiques subies en Italie ces dernières semaines, Adrien Rabiot a été sélectionné par Didier Deschamps en Equipe de France.

Convoqué par Didier Deschamps pour les deux matchs amicaux de la France contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud, Adrien Rabiot vit des moments compliqués à la Juventus Turin. Et pour cause, la Vieille Dame a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Villarreal et Adrien Rabiot n’a pas été épargné dans la presse. « On ne sait pas à quoi il sert : il ne combine pas, il porte juste le ballon. Il n'a pas d'espace pour ses cavalcades. Tout simplement inutile » avait par exemple écrit le Corriere dello Sport au sujet d’Adrien Rabiot au lendemain de l’élimination de la Juventus Turin en Ligue des Champions. Dans une interview accordée au journal Ouest-France durant ce rassemblement de l’Equipe de France à six mois de la Coupe du monde, la mère d’Adrien Rabiot est montée au front pour défendre son fils.

Véronique Rabiot réclame plus d'indulgence pour son fils

Véronique Rabiot a notamment critiqué la dureté de la presse italienne à l’égard de l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « En Italie, la presse dit qu’il est mauvais ? Il ne s’en préoccupe pas et il joue d’ailleurs tous les matchs. J’aimerais que le grand public sache quel est le parcours des footballeurs pour accéder au haut niveau. Tout ce qu’on dit c’est : 'Ils sont trop payés etc'. Mais les gens ne savent pas à quel point cela leur demande des sacrifices, un mental d’acier » a lancé Véronique Rabiot, désireuse de défendre son fils face aux critiques, avant de poursuivre. « Je n’ai pas recherché la lumière, je n’ai pas besoin de cette notoriété. Quand on me dit que je suis un personnage public, ça n’a pas de sens. D’où vient cette image négative ? Je pense que c’est lié au fait que nous ne parlons pas assez aux journalistes. Donc, ils nous cassent. Mais j’ai le cuir épais. Je n’ai rien à prouver, nous n’avons rien à prouver. Je n’ai pas envie de me dévoiler et Adrien non plus. Il fait du foot, c’est sa passion et en dehors du terrain, il aimerait mener une vie discrète. Il n’a pas envie de s’expliquer ou de se justifier » a lancé Véronique Rabiot, qui ne souhaite pas attirer la lumière sur elle mais qui aimerait que la presse soit plus indulgente avec son fils Adrien. Les médias italiens sont prévenus.