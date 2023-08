France ‍: Henry traine pour signer, Vercoutre pourrait quitter l'OL

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Lundi, la FFF annonçait le recrutement de Thierry Henry comme nouveau sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs. Néanmoins, ce dernier n'a pas encore signé de contrat pour officialiser la chose. Certains éléments sont encore discutés entre les deux parties.

Alors que la France du foot fantasme déjà la future association Thierry Henry-Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques de Paris 2024, le journal L'Equipe est venu calmer les rêveurs. Pour l'heure, malgré le plébiscite du Comex de la FFF et l'annonce de la nomination d'Henry, ce dernier n'est pas sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs. Il n'a tout simplement pas signé de contrat à l'heure actuelle. Pas de panique concernant un possible revirement de l'ancien attaquant d'Arsenal mais certains points du contrat restent à éclaircir de toute urgence.

Aulas pousse pour voir Vercoutre dans le staff d'Henry

Ce sont surtout des questions financières qui retardent le processus. Tout d'abord, la FFF et Henry discutent de la question de l'équipementier. L'ancien attaquant est sous contrat avec Puma alors qu'il doit devenir le visage d'une sélection liée à Nike depuis 2011. Ensuite, l'activité de consultant télé d'Henry reste débattue. S'il a arrêté ses activités avec Amazon Prime Vidéo, l'ancien buteur d'Arsenal veut continuer à travailler pour la chaine américaine CBS. Un rôle moins contraignant qu'avec Amazon puisqu'il se limite aux soirées Ligue des Champions.

Du côté de la FFF aussi, l'arrivée d'Henry n'est pas totalement préparée. Il reste à compléter le staff qui va accompagner Henry dans sa mission. Selon L'Equipe, en plus de Gérald Baticle (déjà officialisé) et Gaël Glichy, Rémy Vercoutre pourrait être de l'aventure pour s'occuper des gardiens. Poussé par son ancien patron Jean-Michel Aulas en coulisse, il devra trouver un accord avec l'OL pour être libéré pendant les trêves internationales. Il occuperait ainsi une double casquette d'entraîneur des gardiens à Lyon et en Equipe de France Espoirs. Si cela ne se fait pas, le quotidien sportif souffle le nom d'un autre ancien lyonnais pour le poste : Grégory Coupet. Tout doucement mais progressivement, la FFF s'attèle à construire l'Equipe de France Espoirs qui doit tout gagner en 2024 et en 2025.