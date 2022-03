France : Deschamps jubile, le grand Griezmann est de retour

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Titulaire indiscutable aux yeux de Didier Deschamps, Antoine Griezmann débutera le match face à la Côte d’Ivoire ce vendredi.

En l’absence de Karim Benzema (forfait) et tandis que Kylian Mbappé est incertain en raison d’une infection ORL, l’attaquant de l’Atlético de Madrid sera le taulier offensif de l’Equipe de France. Touché par sa mauvaise période à Barcelone, Antoine Griezmann a retrouvé le sourire depuis son retour à l’Atlético de Madrid. C’est plus que jamais sur un « Grizou » motivé et de retour à son meilleur niveau que Didier Deschamps va pouvoir compter lors de la Coupe du monde au Qatar. Une excellente nouvelle pour le sélectionneur des Bleus, d’autant que Griezmann évolue dans un style de jeu similaire à celui de l’Equipe de France avec son club de l’Atlético de Madrid. Son ancien conseiller Eric Olhats a d’ailleurs fait le parallèle entre les Bleus et les Colchoneros dans les colonnes du Parisien, confirmant par ailleurs que Griezmann n’était pas heureux à Barcelone et que tout était désormais rentré dans l’ordre pour le plus grand bonheur de Didier Deschamps.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Griezmann heureux loin du Barça

« J’ai envie de dire qu’Antoine marche sur ses deux jambes avec deux entraîneurs en club et en sélection qui lui font pleinement confiance et qui sont d’une grande exigence avec lui. A l’Atlético, la philosophie est restée la même avec l’accent mis sur la récupération, mais l’organisation a un peu changé et les joueurs aussi. Désormais, on voit une équipe plus joueuse sur le plan offensif, qui n’hésite pas à utiliser les côtés. Antoine a sûrement eu besoin d’un temps d’adaptation. Mais aujourd’hui, je vois un joueur en pleine maturité. D’autant que sur le plan tactique, qu’il s’agisse de Deschamps ou de Simeone, chacun le place dans les meilleures dispositions en lui offrant de l’espace dans l’axe. Antoine, c’est un attaquant de talent, si tu le cantonnes sur un côté comme au Barça, il est malheureux. Il devient un simple ouvrier et plus un artiste » a analysé l’ancien conseiller d’Antoine Griezmann, pour qui le grand retour de l’international tricolore à l’Atlético de Madrid change tout, aussi, pour l’Equipe de France.