France ‍: Arabie Saoudite ou pas, Kanté reviendra ‍!

Didier Deschamps a décidé de ne pas sélectionner Ngolo Kanté pour les matchs contre l’Irlande et l’Allemagne. Mais le retour du champion du monde 2018 dans le groupe tricolore n’a jamais semblé aussi proche… malgré son transfert en Arabie Saoudite lors du mercato estival.

A l’instar de Paul Pogba, qui revient tout juste de blessure, Ngolo Kanté n’a pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les matchs de l'Equipe de France face à l’Irlande et l’Allemagne les 7 et 12 septembre prochain. « Il sort d'une année quasi blanche. J'ai estimé qu'il avait besoin d'enchaîner encore et que les joueurs qui étaient là pendant son absence ont répondu à mes attentes. Leur offrir la possibilité d'accumuler de l'expérience est important. Mais "NG" est sélectionnable à tout moment » a rappelé Didier Deschamps lors de sa conférence de presse jeudi depuis le siège de la Fédération française de Football.

Reste que cet été, Ngolo Kanté a rejoint un championnat hors top 5 européen puisqu’il a quitté Chelsea pour s’engager avec Al-Ittihad en Arabie Saoudite. Un déclin évident en termes de niveau… qui n’est pas rédhibitoire pour autant aux yeux du patron de l’Equipe de France. D’après les informations de L’Equipe, le retour de Ngolo Kanté chez les Bleus à moyen terme ne fait d’ailleurs aucun doute, transfert en Arabie Saoudite ou pas.

« Kanté reviendra, sans doute, mais Deschamps a préféré envoyer d'autres messages, donc. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann étaient partants certains, et ces messages concernent essentiellement Boubacar Kamara et Youssouf Fofana » écrit Vincent Duluc dans le quotidien national. Pour l’heure, Didier Deschamps joue la carte de la continuité avec les jeunes milieux de terrain qui répondent présent sans broncher, quitte à ne pas jouer beaucoup. Mais si Ngolo Kanté continue d’engranger des minutes en Arabie Saoudite sans se blesser, la question de son retour chez les Bleus va rapidement se poser. Et à un an de l’Euro en Allemagne, Didier Deschamps n’hésitera pas à prononcer son nom lors des listes à venir.