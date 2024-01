Euro et JO, Thierry Henry se prend une première claque

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Le calendrier estival risque d'être un véritable casse-tête pour l'équipe de France olympique, avec des premières dates données pour les matchs de préparation pendant l'Euro des Bleus.

Le syndicat des joueurs anglais s’est récemment plaint des cadences infernales imposées, notamment pendant la période hivernale où les organismes ne sont pas épargnés. Mais que dire de ce qui attend certains joueurs de l'équipe de France cet été, alors que quelques internationaux rêvent de faire le doublé entre l’Euro 2024 et les Jeux Olympiques de Paris. La première compétition est un évènement toujours très attendu et un rendez-vous obligatoire pour les joueurs convoqués par Didier Deschamps. Les JO revêtent en revanche un côté exceptionnel, notamment parce qu’ils sont organisés tous les quatre ans, et qu’une médaille reste un emblème fort du sport, et pas uniquement du football.

Un match de préparation pendant les quarts de l'Euro

Mais le tournoi olympique n’est pas une date FIFA, et l’instance du football ne regarde pas forcément ce calendrier précis au moment de faire son programme. Résultat, pour les trois joueurs de plus de 23 ans que Thierry Henry sera autorisé à prendre avec son équipe espoirs, le calendrier sera musclé. Sans compter les jeunes éléments qui pourraient être sélectionnés par Didier Deschamps, et faire les deux compétitions si leur club les y autorise.

Des éléments à prendre en compte pour Thierry Henry, qui voit déjà un premier casse-tête se profiler. Le temps de préparation sera court, mais le sélectionneur a bien l’intention de caser trois matchs amicaux. Les dates sont connues selon L’Equipe, il s’agit des 5, 12 et 17 juillet. Les dates sont connues, mais pas les lieux, ni les adversaires pour le moment. Si, dans le même temps, l’équipe de France est performante à l’Euro, il est impossible que les stars des Bleus soient à deux endroits différents en même temps, sachant que la compétition continentale se terminera le 14 juillet, soit 10 jours avant le début du tournoi olympique de football.

Un programme musclé donc, à moins que la France ne se troue à l’Euro, ce qui est toujours possible, et qui va certainement inquiéter les clubs puisqu’au mois d’août, il sera forcément temps de reprendre l’entrainement pour préparer la saison suivante. Le carton plein sera difficile à réaliser, que ce soit au niveau des résultats, ou sur le plan physique pour les joueurs les plus sollicités de l’été.