Euro Espoirs : Pierre Ménès a trouvé le coupable, il joue à l’OL

Dans : Equipe de France, OL.

L’Euro espoirs s’est brutalement terminé pour l’équipe de France avec une élimination incontestable face à l’Espagne en demi-finale. Bien que devant au score en début de match, les Tricolores ont bu la tasse quand les Espagnols ont commencé à accélérer, pour se retrouver complètement dépassés techniquement. Le défi physique imposé aux adversaires depuis le début de la compétition n’a pas pu être mis en place, et le jeu tricolore a une nouvelle fois été proche du néant. A l’organisation, Houssem Aouar avait retrouvé les clés de l’équipe, après un passage sur le banc pendant deux matchs, mais le Lyonnais n’a clairement pas saisi sa chance. Et c’est autant le contenu de son match que son attitude désinvolte qui a fait hérisser les poils de Pierre Ménès après la rencontre.

« Pas de regrets pour les Bleuets nettement dominés par une équipe d’Espagne qui elle joue au foot. Juste une question : Aouar il se moque de qui ? C'était la supposée star de l’équipe. Il a marché toute la compétition et ça crois-moi Deschamps l’a vu », a balancé le consultant de Canal+, visiblement outré par le peu d’implication du Lyonnais, peu concerné à la récupération du ballon et guère plus intéressant dans les rares moments où il l’a eu entre les pieds. Vivement les vacances pour le jeune lyonnais…