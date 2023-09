Espoirs ‍: TF1 veut les droits, c'est l'effet Thierry Henry ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’arrivée de Thierry Henry a mis un coup de projecteur sur les Espoirs, à tel point que TF1 aimerait rafler les matchs de l’Equipe de France des U21 pour la période 2023-2027. Mais la première chaine de la TNT a de la concurrence.

Jeudi à 18h30, l’Equipe de France Espoirs version Thierry Henry dispute le premier match de sa nouvelle ère. Pour ce match amical, la FFF ne compte pour l’instant aucun diffuseur. En effet, un nouveau contrat doit être signé pour la période 2023-2027 et des négociations de gré à gré sont en cours avec plusieurs acteurs. Selon les informations de RMC, deux chaines sont en discussions avec la Fédération française de Football afin de rafler la mise. La Chaîne L’Equipe, qui diffuse de plus en plus de compétitions en clair… et TF1.

A la surprise générale, la première chaîne de la TNT aimerait récupérer les droits de l’Equipe de France Espoirs, certainement convaincu que l’effet Thierry Henry peut avoir de très grosses répercussions sur les audiences. RMC croit d’ailleurs savoir que TF1 est actuellement en pole même si « rien n’est encore acté ». Que ce soit du côté de la Chaîne L’Equipe ou de TF1, on joue la montre alors que les Bleuets disputent leur premier match de l’ère Thierry Henry ce jeudi à 18h30 contre le Danemark à Nancy. Un match qui pourrait être diffusé… sur le média officiel de la FFF.

TF1 et La Chaîne L'Equipe en concurrence

L’objectif de la manœuvre est évidemment de récupérer les droits au prix le plus avantageux, que ce soit pour L’Equipe ou pour TF1. Dans le cas où la première chaine de la TNT viendrait à rafler la mise, certains matchs amicaux ou de qualifications pourraient être diffusées sur des carneaux annexes comme TFX mais TF1 ne se priverait pas de diffuser sur son antenne principal des matchs des grandes compétitions par exemple. Avec la nomination de Thierry Henry, on ne sait pas si la FFF a fait le meilleur choix sportif. Une chose est certaine, en termes de médiatisation et d’exposition, l’Equipe de France Espoirs a déjà passé un cap.