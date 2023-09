EdF ‍: Avec Thierry Henry, les Espoirs vont pleurer

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur de l’AS Monaco, Sofiane Diop a passé quelques mois sous les ordres de Thierry Henry. Le milieu offensif de l’OGC Nice est donc bien placé pour savoir ce qui attend l’équipe de France Espoirs avec son nouveau sélectionneur.

Pour sa nouvelle aventure en équipe de France Espoirs, Thierry Henry sera attendu au tournant. L’ancien consultant de Prime Video bénéficie d’une belle cote de popularité. Mais les observateurs n’oublient pas son début de carrière compliqué sur les bancs. Outre ses passages dans le staff de la Belgique et à l’Impact de Montréal, le Français n’était resté que trois mois aux commandes de l’AS Monaco.

Les méthodes de Thierry Henry

Un fiasco notamment lié à sa relation avec certains joueurs. A l’époque, Sofiane Diop était membre de ce vestiaire monégasque et se réjouit à l’idée de voir Thierry Henry rebondir en tant que sélectionneur des Bleuets. « Je suis très content pour lui, a réagi le milieu offensif de l’OGC Nice. On en a parlé un peu ensemble. Il disait qu'il fallait travailler maintenant avec son groupe. Il va avoir de grosses échéances. »

Dans la préparation des Jeux Olympiques 2024 à Paris, et dans l'optique d'une qualification pour l’Euro 2025, le successeur de Sylvain Ripoll devra imposer sa philosophie. « C'est un coach très exigeant, a prévenu Sofiane Diop. Il a connu le très haut niveau. Il veut inculquer sa mentalité à ses joueurs, avec la culture du travail et de l'exigence, sur et en dehors du terrain. Il n'y a jamais trop de soucis avec les Espoirs, la qualité des joueurs n'est pas à remettre en cause. A lui de faire le boulot, je lui souhaite bonne chance. »

Voici la 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗹𝗶𝘀𝘁𝗲 de Thierry Henry 🔥



2 matchs au programme des Espoirs :

🗓️ 07/09 : 🇫🇷 France 🆚 Danemark 🇩🇰

🗓️ 11/09 : 🇸🇮 Slovénie 🆚 France 🇫🇷 pic.twitter.com/X5ju6K2soS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 31, 2023

Confiant pour le jeune technicien, Sofiane Diop lui voit une qualité précieuse dans son nouveau rôle.« C'était une saison compliquée (à Monaco). Il y a eu des jeunes joueurs qu'il a lancés, dont Khéphren Thuram. Il a l'œil pour voir les très bons joueurs. Il les a lancés parce qu'ils avaient le potentiel. La plupart, il ne s'est pas trompé. Ils sont quasi tous en pro », a rappelé le Niçois, persuadé que le flair et l’exigence de Thierry Henry représenteront des atouts importants pour les Bleuets.