EdF ‍: Zaïre-Emery intouchable, Deschamps n’aura rien à dire

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Impressionnant avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery a reçu sa première convocation en équipe de France. Le sélectionneur Didier Deschamps a été séduit par le milieu parisien qu’il n’aura sûrement pas à recadrer.

Nouveau venu en équipe de France, Warren Zaïre-Emery est tout sauf une surprise. Sa première convocation était attendue depuis plusieurs semaines tant le milieu de terrain brille avec le Paris Saint-Germain. Lors de ses précédentes sorties médiatiques, le sélectionneur Didier Deschamps s’était déjà dit impressionné par le capitaine des Espoirs. Son ancien coach chez les U19 parisiens Zoumana Camara n’est donc pas surpris de le voir en sélection à seulement 17 ans.

Zoumana Camara est revenu pour @franceinfo et @francebleuparis sur la première sélection de Warren Zaïre-Emery :



"un garçon très appliqué" qui "n'a aucune limite".



Le reste? C'est par là 👇👇 #FBsport @bruno_salomon https://t.co/mrLbVyNKgW — Julien Froment (@JulienFroment) November 9, 2023

« Trop tôt pour l'équipe de France ? C'est un choix que le sélectionneur a fait, selon ses envies par rapport au groupe qu'il a. Le fait qu'il soit pris, c'est exceptionnel et c'est formidable pour ce garçon par rapport à ce qu'il fait en ce moment, a réagi l’ancien défenseur central pour Radio France. Ça a l'air tellement évident. Quand on le voit évoluer, on est déjà ravis. En tant qu'éducateur, on en est fier. On est fier d'avoir travaillé avec lui et de l'avoir accompagné dans son parcours. Il y a beaucoup de joie et de satisfaction. Mais ce n'est que le début pour lui. » Warren Zaïre-Emery devra maintenant garder sa place, sachant qu’il ne risque pas de déraper au niveau de son comportement.

« Très discipliné, parfois trop ! »

« C'est un garçon assez réservé, assez timide, qui n'est pas très bavard, a décrit Zoumana Camara. Il est très observateur, très appliqué et très attentif à tout ce qui se passe autour de lui. Après, j'ai trouvé un garçon très discipliné, parfois trop ! J'avais envie qu'il se relâche, qu'il soit détendu. Je vais vous dire le paradoxe : j'avais parfois un peu envie qu'il fasse des conneries ou des petites bêtises, qu'on puisse lui dire : 'Ne fais pas ça'. Mais non, il a été très appliqué, très sérieux et c'est la première chose qui m'a marqué déjà chez lui. » Un profil que Didier Deschamps appréciera forcément.