L'Equipe de France se rate en Allemagne

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Match amical

Signal Iduna Park (Dortmund)

Allemagne-France 2-1

Buts : Muller (4e), Sané (87e) pour l’Allemagne ; Griezmann (89e) pour la France

Première défaite et premiers buts encaissés par la France en 2023. L'Allemagne bat les Bleus 2-1, se relaçant avec une prestation solide devant une équipe de France heureusement remaniée.

Jamais dans son histoire, l'Equipe de France n'arrivait aussi sereine en Allemagne. Face à une équipe en crise, les Bleus arrivaient avec un bilan impressionnant en 2023 : 5 victoires en 5 matchs, aucun but encaissé. Mais, la Mannschaft rappelait d'entrée aux hommes de Deschamps qu'un Allemagne-France était un match à part. Face à des Français apathiques, les Allemands ouvraient le score. Henrichs débordait et centrait pour Muller qui concluait après un contrôle difficile. Derrière, les Allemands multiplaient les situations et il fallait 25 minutes pour voir la France se réveiller. Kolo Muani était bousculé par Rudiger dans la surface (20e) mais l'arbitre ne disait curieusement rien.

Les Bleus poussaient de plus en plus mais les occasions franches étaient peu nombreuses. En fin de première période comme en seconde période, les Français enchaînaient les têtes. Elles étaient stoppées par Ter Stegen ou non cadrées. Les Allemands ne montraient plus grand chose, laissant le ballon aux Français. Cependant, sur un ballon en profondeur, Sané venait doubler la mise. Sur l'engagement, Rudiger était sanctionné pour avoir fauché Camavinga dans la surface. Griezmann transformait le penalty mais trop tard pour changer le destin de ce match. Premier faux pas pour l'Equipe de France en 2023, heureusement sans conséquence surtout sans Giroud et Mbappé.