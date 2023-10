EdF ‍: Zaïre-Emery à l’Euro, ce ne sera pas la seule surprise

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison en fanfare avec le PSG, Warren Zaïre-Emery s’est également imposé comme un taulier de l’équipe de Thierry Henry avec l’Equipe de France Espoirs, où il a été nomé capitaine.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery n’est pas seulement surclassé en Equipe de France Espoirs puisqu’il a également été nommé capitaine de l’équipe par Thierry Henry. Une belle marque de confiance de la part de l’ex-adjoint de la sélection belge, qui voit en Zaïre-Emery l’un de ses tauliers pour les années à venir et notamment pour les Jeux Olympiques l’été prochain en France. Reste que pour l’heure, rien ne garantit à Thierry Henry de pouvoir compter sur « WZE » pour cette échéance cruciale.

En effet, une sélection de Zaïre-Emery pour l’Euro quelques jours avant les JO est possible. En conférence de presse, Didier Deschamps a reconnu que le milieu de terrain relayeur du PSG était observé avec attention par le staff de l’Equipe de France et qu’il n’était pas aussi loin que cela des Bleus. Pour Walid Acherchour, interrogé à ce sujet sur l’antenne de RMC, il ne serait pas surprenant de voir Zaïre-Emery en Equipe de France pour l’Euro. Le chroniqueur estime d’ailleurs qu’une autre surprise de taille est envisageable, à savoir le retour de Christopher Nkunku, absent de longue date en raison de pépins physiques.

Zaïre-Emery en Bleus, Nkunku de retour ?

« S’il y a un joueur qui peut arriver en Equipe de France et qu’on n’a jamais vu, surtout qu’en plus Didier Deschamps en a parlé en disant qu’il n’était pas loin et qu’il le suivait de près, c’est Zaïre-Emery. Le fait qu’il soit titulaire au PSG, qu’il soit déjà capitaine de l’Equipe de France Espoirs… La priorité c’est l’Euro avant les JO donc la surprise pour l’Euro ça peut être Warren Zaïre-Emery. Offensivement, Mathys Tel part de très loin mais j’ai une petite côte en attaque, ce serait le retour en attaque de Christopher Nkunku s’il revient vite de blessure avec Chelsea et qui peut bousculer la hiérarchie offensive » a analysé Walid Acherchour, qui voit bien Warren Zaïre-Emery et Christopher Nkunku intégrer ou réintégrer l’Equipe de France dans la liste finale de Didier Deschamps pour l’Euro.