EdF : Lacazette cartonne mais rien n'y fait, Deschamps préfère Giroud

Dans : Equipe de France, Premier League.

Auteur d’un doublé avec Arsenal contre Fulham ce week-end, Alexandre Lacazette cartonne en ce début de saison.

Et avec la blessure de Nabil Fekir à la cheville face au PSG, certains ont pensé que Didier Deschamps allait rappeler l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais, même si son profil est évidemment totalement différent de celui du capitaine rhodanien. Finalement, Didier Deschamps a fait dans le classique en conviant Dimitri Payet à ce stage international. En conférence de presse, le sélectionneur tricolore en a dit plus sur les raisons de l’absence d’Alexandre Lacazette.

« Il fait un début de saison plutôt performant, il est efficace, mais il y a de la concurrence à ce poste et à partir du moment où les joueurs pris à la Coupe du Monde répondent présents, je continue à m’appuyer sur eux. Mais ce n'est pas pour ça que je ne regarde pas les performances d’Alexandre. Il faut un équilibre dans la liste par rapports aux postes occupés, et lui c’est exclusivement un poste d’attaquant axial. Il y a la concurrence que vous connaissez à ce poste » a confié Didier Deschamps, laissant clairement sous-entendre que Giroud et Lacazette sont en concurrence directe pour une place dans la liste, Griezmann et Mbappé pouvant également jouer en pointe. Et pour l’instant il n’y a pas débat… DD préfère son soldat, à savoir Giroud.