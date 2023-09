PSG ‍: Zaïre-Emery dit oui, l’énorme coup du Qatar

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Convoité par Manchester City et d’ores et déjà observé par tous les plus grands club européens, Warren Zaïre-Emery a donné son accord au PSG afin de prolonger son contrat au-delà de 2025.

Capitaine de l’Equipe de France Espoirs et titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery est l’un des grands bonhommes de ce début de saison. Du haut de ses 17 ans, le natif de Montreuil s’impose au fil des semaines comme l’un des meilleurs joueurs à son poste. Son niveau ainsi que sa maturité, si jeune, ont bluffé Luis Enrique qui en a fait un titulaire à part entière comme il l’avait fait en sélection espagnole avec Pedri ou encore Gavi.

🔴🔵 Paris Saint-Germain are close to complete the agreement with Warren Zaïre Emery to extend his contract.



2006 born gem considered ‘perfect face of the project’. New deal considered now priority.



Swap deal in June was never considered despite links. He’s key player for PSG. pic.twitter.com/5M13kOGEBC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

Sans grande surprise, les plus grands clubs européens suivent avec attention l’évolution d’un diamant brut tel que Warren Zaïre-Emery. On sait notamment que Pep Guardiola rêve de l’enrôler et de le faire venir à Manchester City à court ou moyen terme. Mais à priori, le technicien catalan ne réalisera pas ce vœu. Et pour cause, le spécialiste du mercato Fabrizio Romano a apporté une excellente nouvelle aux supporters du PSG ce mercredi en dévoilant que Warren Zaïre-Emery avait donné son accord à son club formateur pour une prolongation de contrat sur le long terme.

Zaïre-Emery va prolonger au PSG

Considéré en interne comme le joueur « parfait » pour incarner le projet du Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery va s’inscrire dans la durée au sein de son club formateur, qu’il aime à tel point qu’il a récemment déclaré qu’il envisageait d’y faire toute sa carrière. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos peuvent donc être soulagés, les belles paroles du gamin de 17 ans vont se concrétiser par la signature d’un nouveau contrat. Déjà lié au PSG jusqu’en 2025, Zaïre-Emery va donc prolonger sur le long terme avec sans doute une belle revalorisation salariale à la clé.