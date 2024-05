L1 ‍: L'OL arrache un nouveau succès fou à Lille

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

32e journée de Ligue 1

Stade Pierre Mauroy

L'OL bat le LOSC : 3 buts à 4

Buts pour le LOSC : Bafodé Diakité (21e et 85e) et Edon Zhegrova (37e)

Buts pour l'OL : Saïd Benrahma (66e), Malick Fofana (82e), Alexandre Lacazette (88e) et Mama Baldé (90e)

Ce lundi soir en Ligue 1, un choc avait lieu entre le LOSC et l'OL. Encore une fois, les Gones sont revenus de nulle part pour arracher un succès inespéré et miraculeux 4 buts à 3.

L'OL aime les miracles ! Pourtant, le LOSC avait parfaitement démarré la rencontre, inscrivant un premier but suite à un coup franc bien frappé de Yusuf Yazici et conclu par Bafodé Diakité. C'est ensuite l'entrant Edon Zhegrova, qui a remplacé un Yazici blessé, qui a fait le break. Mais voilà, en cette fin de saison, il en faut plus pour abattre l'OL. Les Gones ont d'abord réduit la marque grâce à Saïd Benrahma, bien inspiré pour conclure face à Lucas Chevalier. Et à l'approche de la fin de la partie, c'est Malick Fofana qui a égalisé. C'est alors que la rencontre s'est totalement enflammée... L'Olympique Lyonnais aurait pu prendre l'avantage dans la foulée mais se sera encore fait surprendre sur un coup de pied arrêté par l'intenable Diakité, laissant seul de tout marquage.

Le LOSC pensait tenir les trois points mais ces Lyonnais sont décidément bien surprenants et ont marqué deux nouveaux buts coup sur coup par Alexandre Lacazette puis Mama Baldé. Un scénario totalement incroyable pour l'OL, qui enchaine et peut toujours croire en une qualification européenne via le championnat.

𝗖𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗜𝗡𝗖𝗥𝗢𝗬𝗔𝗕𝗟𝗘𝗦 ! 🦁❤💙



Jusqu'au bout, ils n'ont rien lâché et s'imposent dans ce match de fou !!!! 🔥🔥🔥



Bravo les gars ! 👏



3-4 #LOSCOL pic.twitter.com/FZ1rgq5oRn — Olympique Lyonnais (@OL) May 6, 2024

Score final 3 buts à 4 donc pour les Gones qui donnera énormément de regrets aux Dogues. Au classement, cette défaite fait les affaires de Brest, qui reste 3e. Le LOSC est 4e, le LOSC est 7e.