EdF ‍: Sécurité renforcée pour France-Ecosse, le match est maintenu

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'attentat terroriste qui s'est déroulé à Bruxelles ce lundi soir, a fait réagir les autorités françaises pour la rencontre entre la France et l'Ecosse, qui se jouera ce mardi soir à Lille.

Le match amical entre la France et l’Ecosse aura bien lieu ce mardi soir, malgré l’attentat terroriste perpétré ce lundi soir à Bruxelles, en marge de la rencontre entre la Belgique et la Suède. Un acte fanatique qui a coûté la vie à au moins deux supporters suédois qui avaient fait le déplacement pour supporter leur équipe, alors que l’auteur de ces atrocités n’a toujours pas été arrêté ce mardi matin. Des faits qui se sont déroulés à moins de 100 kilomètres de Lille et donc tout proche de la frontière franco-belge. Le Ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a décidé dès lundi soir de renforcer les contrôles à la frontière. Une sécurité qui sera renforcée également aux abords du stade Pierre Mauroy ce mardi soir donc, ont fait savoir les autorités à Radio France. Pendant quelques heures, la tenue du match a été remise en questions mais La Voix du Nord confirme que la rencontre des Bleus sera bien maintenue même si le renforcement de la sécurité vise autant à répondre à l’actualité, qu’à rassurer les dizaines de milliers de spectateurs attendus pour cette rencontre.

Un public indécis face à l'actualité

En attendant bien évidemment les informations de la journée et de voir si les forces de l’ordre belges vont parvenir à arrêter le terroriste de Bruxelles, le risque de voir le stade de Lille sonner un peu plus creux que prévu pour ce match amical face à l’Ecosse est réel. Même si la France n’a pas renforcé de manière outrancière son état d’alerte contrairement à la Belgique, plusieurs personnes ayant des billets pour le match des Bleus ont avoué leur indécision. « Avec ce qu'il y a eu hier à Bruxelles, le fait qu'il ne soit toujours pas retrouvé, le fait que la France joue à Lille ce soir, j'avoue ne pas être certains d'avoir fait le bon choix d'prendre une place pour le match de c'soir la », « Vaut mieux rester chez soi », « ça va être ça pour tous les matchs », « faut annuler ce match », « il va falloir faire attention au stade et dans les transports », « c’est un match amical, faut l’annuler » ont lancé certains internautes sur X (ex-Twitter). Si l’inquiétude est compréhensible, cela ne devrait pas remettre en cause la tenue de cette rencontre.