EdF ‍: Samba le Lillois, Maignan a tout tenté

Ce mardi soir à Lille, l'équipe de France reçoit l'Ecosse en match amical. L'occasion pour Didier Deschamps de faire un peu tourner son effectif.

Les Bleus ont sécurisé leur place pour l'Euro 2024 vendredi soir en allant battre les Pays-Bas. Contre l'Ecosse ce mardi soir à Lille en match amical, il s'agira avant tout pour Didier Deschamps et ses hommes de continuer à engranger de la confiance tout en faisant quelques tests. Brice Samba pourrait d'ailleurs être titulaire dans les buts. Le portier du RC Lens doit faire avec la concurrence d'Alphonse Areola mais surtout de Mike Maignan en équipe de France. Portier des Sang et Or, Samba a découvert le Domaine de Luchin ces dernières heures. Et ça a bien amusé Mike Maignan, qui en a profité pour le charrier, tout comme Areola d'ailleurs, aussi passé par Lens.

Maignan se fait plaisir, Samba résiste

Mike Maignan charriant Brice Samba et Alphonse Areola au Domaine de Luchin 😭🦅



Il n'a pas oublié d'où il vient ! 👀❤️🤍



Devant les caméras de la Fédération Française de Football, on peut entendre Maignan dire à Samba : « Un ancien Lensois avec le capitaine du RC Lens. Ils vont faire la photo avec le Dogue ! C’est un truc de ouf ! Historique ! ». De quoi faire rire jaune Brice Samba, qui a alors répondu : « Je crois que ça n’a jamais existé ». A noter que par la suite, pendant la photo près de Dogue, Maignan a voulu pousser Samba pour qu'il soit le plus près possible de l'emblème du LOSC. Mais rien ne marchera, le portier du RC Lens préférant s'éloigner le plus possible. Rivalité ou pas, c'est donc la bonne ambiance qui règne dans cette équipe de France. Et chez les gardiens, l'équilibre est très important. En tout cas, Samba devra se tenir prêt pour vivre sa deuxième sélection dans l'antre du rival lillois, qui pourrait le chambrer (ou pas).