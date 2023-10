EdF ‍: Pavard fait sensation, il va tuer la concurrence ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Utilisé dans une position de latéral droit depuis son arrivée en Equipe de France, Benjamin Pavard a évolué dans l’axe contre l’Ecosse. Et le défenseur de l’Inter a crevé l’écran en inscrivant deux jolis buts.

Une option de plus pour Didier Deschamps au poste de défenseur central, un secteur de jeu où le réservoir de l'Equipe de France est inépuisable avec Upamecano, Konaté, Koundé, Saliba, Lukeba, Todibo ou encore Lucas Hernandez. Titularisé dans l’axe contre l’Ecosse samedi, sa position préférentielle, Benjamin Pavard a prouvé qu’il pouvait être une option sérieuse pour Didier Deschamps à ce poste. Auteur d’un doublé, le défenseur de l’Inter Milan a semblé épanoui, bien plus que lorsqu’il était utilisé à droite. Peut-il maintenant prétendre à une place de titulaire lors de l’Euro ? La question a été posée à Benoit Trémoulinas sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe. Et pour l’ancien latéral gauche des Bleus, rien n’est impossible tant Benjamin Pavard fait preuve de résilience depuis qu’il est en Equipe de France.

Pavard titulaire en défense centrale à l'Euro ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

« On peut faire cinq ou six équipes avec le réservoir de joueurs incroyables qu’il y a en Equipe de France. Et derrière, ça arrive encore quand on voit les joueurs en Equipe de France Espoirs. Cela prouve que la formation française marche très bien et c’est encourageant pour la suite. Qui mettre titulaire à l’Euro en défense centrale ? Pavard a l’air épanoui en défense centrale, c’est plutôt bien pour lui. Ce qui est incroyable avec lui, c’est qu’à chaque fois, il marque l’Equipe de France de son empreinte. On pense à sa reprise de volée contre l’Argentine, sa frappe contre l’Irlande, face à l’Ecosse il met un doublé. Il marque l’Equipe de France alors qu’il a souvent été décrié. S’il fait une saison pleine à l’Inter Milan, il pourrait postuler. Qui est titulaire en défense centrale actuellement ? Moi je dirais Lucas Hernandez et Konaté car Upamecano a un début de saison difficile » a analysé Benoit Trémoulinas, qui ne serait pas si étonné que cela de voir Benjamin Pavard gratter une place de titulaire en Equipe de France. Il faudra pour cela venir à bout d’une concurrence féroce mais rien ne semble impossible pour le défenseur formé au LOSC.