EdF : Olivier Giroud, son gros clin d'oeil à Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Buteur décisif en demi-finale de Ligue des Champions contre Naples, Olivier Giroud a prolongé jusqu’en 2024 avec l’AC Milan. Un signal aussi envoyé à l'équipe de France.

Du haut de ses 36 ans, il est un titulaire indiscutable de Stefano Pioli à l’AC Milan et un buteur qui manque cruellement à la formation lombarde dès lors qu’il est mis au repos. Décisif face à Naples avec un but en demi-finale de la Ligue des Champions, Olivier Giroud a logiquement prolongé son contrat avec le club lombard. Cette semaine, il a en effet signé une prolongation jusqu’en juin 2024. Une belle preuve de confiance de la part de l’AC Milan et une évidence pour le champion du monde 2018.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivier Giroud (@oliviergiroud)

Dans des propos relayés par L’Equipe, l’attaquant de l’Equipe de France confie par ailleurs qu’il est évident pour lui de se maintenir au plus haut niveau et que malgré son âge, il n’a jamais été question de raccrocher les crampons avec les Bleus cet hiver. Au contraire de Lloris, de Varane ou encore de Mandanda et de Benzema, le buteur de l’AC Milan s’imagine déjà à l’Euro 2024 avec la France. « Cette prolongation est le travail et la récompense d'une belle saison et demie, presque deux. J'ai gagné un titre de Champion, j'ai eu une bonne adaptation, rapide, la confiance du club et un superbe accueil des supporters. Tout était réuni pour continuer une telle aventure » estime Olivier Giroud avant de conclure.

Giroud n'a jamais songé à arrêter les Bleus cet hiver

« J'ai encore de grandes choses à réaliser, y compris en cette fin de saison avec la Ligue des Champions. J'aurais peut-être pu me poser plein de questions, souhaiter d'autres choses, à un tas de niveaux à la sortie de la Coupe du monde. Mais l'idée était de mettre à profit ce que je viens de faire avec le Milan, de le bonifier et de rester très compétitif jusqu'en juin 2024. Maintenant, je prends les saisons "step by step ». C’est donc un Olivier Giroud plus ambitieux que jamais qui se tourne vers ses prochains objectifs : la Ligue des Champions avec l’AC Milan en 2023 et l’Euro avec la France en 2024.