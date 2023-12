EdF ‍: Lacazette banni par Deschamps, son terrible témoignage

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Malgré des performances de très haut vol à certains moments de sa carrière, que ce soit avec Arsenal ou l’OL, Alexandre Lacazette n’a jamais vraiment été dans les petits papiers de Didier Deschamps en Equipe de France.

Peu avant la Coupe du monde 2018, Alexandre Lacazette réussit une performance exceptionnelle en Allemagne en inscrivant un doublé avec l’Equipe de France. Malgré cette prestation XXL et une forme étincelante à Arsenal, où il brillait au côté de Pierre-Emerick Aubameyang, l’actuel capitaine de l’Olympique Lyonnais n’est pas retenu dans la liste de Didier Deschamps pour le Mondial… que les Bleus iront gagner quelques semaines plus tard. Un énorme regret pour Alexandre Lacazette, qui s’ajoute à celui de ne pas avoir été présent en 2016 lorsque Didier Deschamps fait appel à André-Pierre Gignac par exemple. Au micro de la chaîne YouTube Oh My Goal, le buteur rhodanien est revenu sur ce qu’il considère comme un bannissement de l’Equipe de France par Didier Deschamps.

« Il m'a fallu un temps pour comprendre. Puis après, dans le monde du foot, ça parle beaucoup. Les journalistes commentent beaucoup de choses. Donc y'a beaucoup de choses qui me sont revenues. Après, j'ai compris que c'était évident. Ma non-sélection en 2018 est plus douloureuse que celle de 2016. Parce qu'il y a les copains, parce que sur mon dernier match je mets un doublé contre une grande nation. Et à ce moment-là de ma carrière, en tant que joueur affirmé qui peut assumer les matchs sous haute pression, ça fait encore plus mal » regrette Alexandre Lacazete, avant de conclure sur le sujet.

Les regrets de Lacazette sur son aventure avec la France

« Après ce 2018, je sens que je suis banni. J'étais réserviste en 2014 pour le mondial au Brésil, réserviste à l'Euro en France en 2016 et réserviste en 2018 où à chaque fois il y a deux joueurs qui passent devant moi, je me dis que ça ne sert plus à rien d'espérer ». Des propos qui résonneront comme un déchirement dans l’esprit des supporters de l’Olympique Lyonnais, qui auraient adoré que Lacazette soit champion du monde au même titre que Tolisso ou encore Umtiti en 2018. Mais l’histoire entre Didier Deschamps et l’attaquant rhodanien n’a jamais été fluide et cela s’est ressenti dans les choix du sélectionneur tout au long de son aventure avec la France.