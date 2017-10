EdF : Lloris demande aux remplaçants d’arrêter de bouder

Dans : Equipe de France.

Après l’annonce de la liste de Didier Deschamps la semaine dernière, les absences de Nabil Fekir et Anthony Martial ont beaucoup fait réagir.

« Avec nous, Martial n'a pas toujours été performant en entrant en jeu. C'est un joueur sans doute plus performant quand il commence les matchs », avait expliqué le sélectionneur de l’équipe de France, qui n’a pas non plus apprécié l’entrée du Lyonnais face au Luxembourg (0-0) le mois dernier. Et plus généralement, le technicien attend plus de la part de ses remplaçants qui, depuis quelques mois, ne se montrent pas décisifs. Pour le capitaine Hugo Lloris, c’est avant tout un problème mental.

« Je pense qu'en équipe de France, on peut comprendre quand on ne figure pas dans le onze de départ, mais rien n'est plus important que l'équipe de France. La motivation doit rester la même quelle que soit la situation. Je pense que c'est une question de mentalité et d'état d'esprit, a confié le gardien des Bleus. Après, j'ai rarement vu un état d'esprit aussi bon. Peut-être que la plupart sont jeunes et ont du mal à comprendre les attentes. C'est aussi plus difficile de faire la différence sur 10 minutes. Samedi, le banc pourrait être amené à être décisif. » Les remplaçants sont prévenus, il faudra se bouger en Bulgarie.