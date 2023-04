EdF : Les primes tombent, la France blinde Deschamps et ses adjoints

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Les primes pour la place en finale de la Coupe du monde de l'équipe de France ont été payées par la Fédération Française de Football. Didier Deschamps et son staff effectuent un joli coup en recevant plus que les joueurs !

Quatre mois après la fin de la Coupe du monde, le staff et les joueurs de l’équipe de France ont reçu leurs primes pour leur parcours au Qatar. Ce sont au total 15 millions d’euros qui ont été versés, en vertu des accords trouvés sur les rémunération des internationaux français et du staff des Bleus, qui datent depuis quelques années mais n’ont pas été remis en cause dernièrement. Les primes touchés se partagent entre le droit à l’image, qui concerne donc les apparitions à chaque rencontre avec le maillot bleu, que le joueur soit titulaire ou remplaçant, et une prime sportive en fonction de la réussite dans la compétition, et des primes de la FIFA qui en découlent.

Les joueurs de l’équipe de France ont donc touché 210.000 de droit à l’image, et 280.000 euros de prime sportive, soit 490.000 par sélectionné. Mas surprise selon les informations de L’Equipe ce jeudi, Didier Deschamps et son staff ont réussi à négocier avec la Fédération Française de Football pour toucher plus que les joueurs. Le quotidien sportif dévoile ainsi que le sélectionneur national est le mieux loti avec deux parts de droits à l’image et 2,5 parts pour la prime sportive, soit une enveloppe de 1,1 million d’euros, en plus de son salaire bien évidement.

Des primes en plus pour le staff français

Ses adjoints Guy Stéphan et Frank Rabiot toucheraient également plus que les joueurs tricolores sur cette épreuve, ce qui ne serait pas le cas du prédateur physique Cyril Moine, qui n’aurait qu’une demi-part de prime sportive. Des contrats négociés à la carte alors que les internationaux français n’ont pas ce loisir, vu que l’accord trouvé pour récupérer 30 % des primes versées par la FIFA (et l’UEFA lorsqu’il s’agit de l’Euro) a été trouvé depuis longtemps et n’a pas été renégocié.

Pas de quoi faire scandale chez les joueurs en tout cas, qui ont depuis longtemps décidé de faire don de ces primes à des associations de leur choix, sachant qu’ils sont déjà bien rémunérés avec leurs contrats dans leur club respectif. En revanche, la FFF ainsi que Didier Deschamps et son staff n’ont pas voulu donner plus de précisions aux interrogations de L’Equipe sur leur prime surévaluée par rapport à leurs joueurs.