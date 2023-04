EdF : Le Sommer choquée par la méthode Renard

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France version Hervé Renard a parfaitement démarré sa nouvelle ère ce vendredi soir en battant la Colombie (5-2) en match amical. Eugénie Le Sommer y est allée de son doublé.

Hervé Renard a fait des premiers choix forts en arrivant à la tête de l'équipe de France. Parmi eux, on peut noter le retour d'Eugénie Le Sommer après deux années d'absence. L'attaquante de l'OL était en froid avec Corinne Diacre mais avait toujours en tête de revenir un jour évoluer pour les Bleues. Face à la Colombie ce vendredi soir, Le Sommer a eu sa chance et l'a saisie. En effet, la joueuse de 33 ans a fait parler la poudre en plantant un doublé, inscrivant au passage ses 87e et 88e but pour les Bleues. Satisfaite à la fin de la rencontre, Eugénie Le Sommer n'a pas manqué de remercier Hervé Renard pour son confiance.

Le Sommer déjà impressionnée par Renard

Dans des propos rapportés par L'Equipe, la native de Grasse est revenue sur sa célébration avec Hervé Renard au moment où la France a égalisé à deux buts partout : « Je lui dois ma présence ici. C'est lui qui m'a fait revenir, je me devais de lui renvoyer la balle. C'était un petit geste pour lui dire merci pour la confiance. J'étais contente qu'on gagne pour sa première. Mon retour ? Je ne m'y attendais pas du tout. Si on m'avait dit il y a dix jours que je me serais retrouvée ici, avec une victoire, un but, deux buts, dans cette liste, en tant que vice-capitaine... Il y a beaucoup de choses qui sont allées très vite pour moi, mais j'ai essayé de prendre les choses comme elles venaient. Ça fait plaisir d'être ici, dans ces conditions. Renard a eu un impact psychologique. Même si on a été mené au score, on a pu voir que le groupe a réagi. Les filles qui sont entrées ont réussi à faire la différence. C'est la victoire de tout un groupe, on est 26 aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut retenir. On a un groupe de qualité, ce n'est pas que onze. C'est un fédérateur, un bon communicant, il a su nous donner le bon message pour aller chercher cette victoire ». Après sa victoire contre la Colombie, l'équipe de France affrontera le Canada mardi soir. Une rencontre qu'il faudra prendre avec sérieux, à quelques semaines seulement du début de la Coupe du monde, qui aura lieu du jeudi 20 juillet 2023 au dimanche 20 août 2023.