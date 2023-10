EdF ‍: Le gang des Lyonnais en plein rêve

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a la chance de pouvoir profiter de l'une des meilleures générations de joueurs au monde. Didier Deschamps a récemment appelé deux petits nouveaux : Malo Gusto et Castello Lukeba.

Les Bleus de Didier Deschamps ont validé leur qualification pour l'Euro 2024 vendredi soir en allant battre les Pays-Bas à Amsterdam. L'équipe de France va désormais pouvoir préparer sereinement et sans pression la réception de l'Ecosse mardi soir en match amical. L'occasion sans doute de voir de nouvelles têtes, comme Castello Lukeba par exemple. Son ancien coéquipier de l'OL, Malo Gusto, a déjà eu la chance de pouvoir goûter à sa première sélection face aux Pays-Bas. Forcément, les deux anciens comparses ont de quoi être émus de pouvoir se retrouver en équipe de France après avoir connu des mois de galères à Lyon.

Les Lyonnais sont fiers

"On a eu la chance de jouer ensemble avec notre club formateur, à l'OL, maintenant j'espère qu'on aura la chance de jouer ensemble en Bleu"



Castello Lukeba et Malo Gusto, anciens coéquipiers à l'OL, sur leur grande retrouvaille en Bleu (@SaberDesfa) pic.twitter.com/fjkMNnkhpl — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 15, 2023

Interrogé ensemble lors d'une séquence diffusée sur Téléfoot ce dimanche, Gusto et Lukeba se sont exprimés sur leurs débuts en Bleu. Et le nouveau défenseur de Leipzig a précisé : « On est très contents. On a eu la chance de jouer ensemble avec notre club formateur, à l'OL, maintenant j'espère qu'on aura la chance de jouer ensemble en Bleu. Mais juste le fait d'être ici, c'est déjà quelque chose de grand ». Alors qu'ils étaient au préalable appelés dans le groupe des Espoirs de Thierry Henry, les deux anciens Lyonnais ont reçu un appel de Didier Deschamps après une série de forfaits en équipe de France. Une belle marque de confiance pour les défenseurs tricolores, chacun partis de leur côté à Chelsea et Leipzig et qui font plus que le travail. Contre l'Ecosse ce mardi soir, il serait très certainement émouvant pour eux de pouvoir évoluer ensemble.