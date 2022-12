EdF : Hakimi a carte blanche pour détruire Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le choc entre le Maroc et la France mercredi soir va donner lieu à un duel au sommet entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi.

Les deux joueurs du Paris Saint-Germain sont deux grands amis dans la vie de tous les jours mais le temps d’une demi-finale de Coupe du monde, ils seront opposés. Et à l’occasion de ce choc entre la France et le Maroc, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont se croiser plus d’une fois puisque les deux hommes seront au duel dans la même zone. Après s’être coltiné Kyle Walker, l’ailier gauche de la France va défier un autre des meilleurs latéraux droit de la planète football. Présent ce mardi en conférence de presse à la veille du match contre les Bleus, le sélectionneur marocain Walid Regragui a évoqué le danger que représente Kylian Mbappé pour son équipe alors que le buteur du PSG a déjà inscrit cinq réalisations depuis le début du Mondial.

Le sélectionneur du Maroc a confiance en Hakimi

Il jure que le Maroc ne mettra pas de plan anti-Mbappé en place et qu’Achraf Hakimi saura s’occuper comme il le faut de l’attaquant du PSG. « Hakimi connaît mieux que moi Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappe. Car malheureusement, il n’y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes… Mais Hakimi est un grand champion donc je n’ai aucune inquiétude » a évoqué le sélectionneur marocain avant de poursuivre. « La meilleure équipe de la compétition, le Brésil, est dehors et ne jouera pas les demi-finales. Alors on a faim, bien-sûr ! Il faudra être fort pour nous sortir. On a confiance et on n’est pas fatigués, je le répète. On est peut-être fou qui sait… On veut aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain. Dire qu’on est satisfait d’avoir atteint les demi-finales, cela nous ne convient pas » a lancé le sélectionneur marocain, ultra-ambitieux avant ce sommet entre la France et le Maroc et qui entend bien faire des misères à l’Equipe de France. Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont prévenus, ce ne sera pas une partie de plaisir mercredi contre le Maroc.