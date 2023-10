EdF ‍: Guendouzi écarté, une sanction de Deschamps ‍?

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Longtemps présent dans les listes de Didier Deschamps, Mattéo Guendouzi a perdu les faveurs du sélectionneur de l’équipe de France. Le milieu de terrain a sûrement payé son temps de jeu en baisse la saison dernière à l’Olympique de Marseille, mais aussi son comportement lors des rassemblements à Clairefontaine.

Quatre jours après la victoire contre les Pays-Bas (2-1), synonyme de qualification pour l’Euro 2024, l’équipe de France devrait affronter l’Ecosse avec un onze remanié. Le sélectionneur Didier Deschamps va sans doute profiter de ce match amical à Lille pour donner du temps de jeu à certains remplaçants. On pourrait notamment voir Youssouf Fofana débuter la rencontre mardi.

Guendouzi critiqué en interne

Le milieu de l’AS Monaco, souvent lancé dans les fins de rencontre chez les Bleus, donne satisfaction à Didier Deschamps qui n’apprécie pas seulement ses qualités sportives. Selon L’Equipe, l’ancien Strasbourgeois plaît en interne pour son côté « ultra positif » et « tourné vers le collectif », « à la différence, par exemple, d’un Mattéo Guendouzi l’an dernier », compare le quotidien sportif.

Autrement dit, le milieu prêté par l’Olympique de Marseille à la Lazio Rome n’était pas connu pour sa bonne humeur en équipe de France, ni pour son altruisme. Connaissant les exigences de Didier Deschamps, qui accorde beaucoup d’importance à la vie du groupe, sa personnalité n’est sûrement pas étrangère à sa disparition des listes du sélectionneur. D’autant que Mattéo Guendouzi n’est plus aussi performant.

L’ancien Marseillais avait perdu sa place de titulaire sous les ordres d’Igor Tudor la saison dernière, et s’est retrouvé poussé vers la sortie par le club phocéen. Même en cas de bonnes prestations à la Lazio Rome, pas sûr que Didier Deschamps soit prêt à le relancer. Le technicien peut compter sur d’autres milieux comme Youssouf Fofana ou Eduardo Camavinga, en plus des titulaires Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann.