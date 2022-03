EdF : Giroud blacklisté, Benzema est innocent

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Absent de l’Equipe de France depuis septembre, Olivier Giroud a été rappelé par Didier Deschamps pour compenser l’absence de Karim Benzema.

Blessé avec le Real Madrid, Karim Benzema est forfait pour les deux matchs amicaux de l’Equipe de France contre la Côte d’Ivoire à Marseille et l’Afrique du Sud à Lille. Didier Deschamps a fait le choix de sélectionner Olivier Giroud pour compenser cette absence, un grand retour pour l’attaquant de l’AC Milan, absent des listes de l’Equipe de France depuis la fin de l’Euro. Il n’aura échappé à personne que Giroud revient pour combler l’absence de Benzema, ce qui peut faire penser que c’est l’un ou l’autre mais pas les deux en même temps en Equipe de France. Cela n’a cependant rien à voir avec Karim Benzema selon Gilles Favard, qui considère qu’Olivier Giroud s’est disqualifié tout seul de la course à l’Equipe de France au cours des derniers mois.

Gilles Favard pas tendre avec Olivier Giroud

« Giroud a fait deux ou trois petites erreurs en Equipe de France. L’affaire avec Mbappé, il a réglé des comptes. Quand tu es sélectionneur, tu ne veux pas dans ton équipe d’un mec qui règle des comptes. Il va jouer avec Benzema et Mbappé, il a Ben Yedder derrière qui ne moufte pas, il ne va pas s’emmener des emmerdes supplémentaires avec un remplaçant comme Giroud qui se prend pour un autre et qui en plus a l’appui de deux ou trois joueurs comme Lloris. A la place de Deschamps, je fais la même chose, je ne vais pas me créer des problèmes là où je n’en ai pas. Giroud n’a pas compris une chose c’est qu’il prend un an tous les ans, il a 36 ans. S’il avait accepté de se taire et d’être remplaçant, il serait dans le groupe tout le temps. Il ne peut s’en prendre qu’à lui-même » a analysé le consultant de La Chaîne L’Equipe, pour qui Olivier Giroud n’a pas été suffisamment humble pour accepter son nouveau rôle de remplaçant, ce qui a poussé Didier Deschamps à se séparer de lui.