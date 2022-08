Mensonges et manipulation, Pogba gravement accusé !

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Dans une récente vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Mathias Pogba a promis de balancer du lourd sur les agissements de son frère et de Kylian Mbappé. Depuis, Paul Pogba a réagi via ses avocats, ce qui ne semble pas faire peur à Mathias.

Ce samedi soir, Mathias Pogba a mis le feu aux réseaux sociaux en mettant en ligne une vidéo dans laquelle il menace son frère, Paul Pogba, mais également l’avocate de ce dernier et Kylian Mbappé. Son but : faire des révélations XXL sur ses trois cibles. Quelques pistes sont évoquées concernant le but de cette vidéo, sous fond de changements effectués après la mort de Mino Raiola, ancien agent de Paul Pogba. La vidéo réalisée par Mathias Pogba a très vite fait réagir les avocats du joueur de la Juve et de son agente Rafaela Pimenta, qui ont indiqué que la police était déjà sur le coup. En effet, selon l'AFP, la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) s'est déjà saisie de l'affaire et une enquête a été ouverte en France pour des soupçons de tentatives d'extorsion de fonds.

Mathias Pogba contre-attaque et accuse son frère de manipulation

On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera t-il honnête avec vous, même si il parle au travers de ses avocats ? Sinon pour le reste, patience, ça arrive... — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Cette enquête ne fait en tout cas pas peur à Mathias Pogba, qui a une nouvelle fois été l'auteur d'une sortie remarquée ces dernières heures sur son compte Twitter. « Hier j'avais envie de m'exprimer mais je vois que je ne suis pas le seul... Je comprends que vous ayez des questions, en plus je vois que mon frère a répondu via ses avocats pour se donner de la crédibilité. J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins ! Ah, et Il y a peu, mon frère a prétendu à la police italienne ne pas connaître notre cousin direct, avec qui on a grandi, lui rendant une banale visite et qui ne lui a rien fait, la famille pouvant en témoigner. Ça parlait de plainte pour harcèlement contre un cousin innocent... On dirait que certains ne comprennent pas pourquoi je parle de l'histoire de mon cousin. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec les policiers sans raison, sera-t-il honnête avec vous, même s'il parle au travers de ses avocats ? Sinon pour le reste, patience, ça arrive... », a notamment indiqué Mathias Pogba, qui n'a décidément pas fini de faire parler. En plus de Paul Pogba, avec lequel il s'affichait ces dernières années très proche, Kylian Mbappé est aussi concerné. Pas la meilleure ambiance donc avant une Coupe du monde au Qatar qui s'annonce périlleuse pour les Bleus de Didier Deschamps...