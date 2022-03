EdF : Galtier sélectionneur, sa cote remonte en flèche

Dans : Equipe de France.

Par Nicolas Issner

Proche de la fin de son aventure en Bleus, Didier Deschamps pourrait passer le flambeau à Christophe Galtier, très performant avec l’OGC Nice. Cette option n’est pas impossible d’après Noël Le Graët.

Et si le futur sélectionneur des Bleus se trouvait finalement en Ligue 1 ? On a du mal à savoir qui prendra la relève de Didier Deschamps, en poste en Équipe de France depuis 2012. Si le nom de Zinédine Zidane a beaucoup été prononcé, l’ancien du Real est également annoncé au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine, laissant le champ libre à Christophe Galtier. Champion de France avec le LOSC la saison dernière et actuellement dauphin du PSG avec l’OGC Nice, le tacticien de 55 ans est la référence des entraîneurs sur le sol français. Entraîner les Bleus est et a toujours été un objectif pour Christophe Galtier. « Gamin ou même jeune entraîneur-adjoint, je me suis toujours dit : tiens, ça doit être beau d'être l'entraîneur de l'équipe de son pays » déclarait le coach niçois au micro de France info il y a quelques mois. Didier Deschamps partira au plus tôt après la Coupe du monde au Qatar (21 novembre – 18 décembre) mais une prolongation n’est pas à exclure en cas de parcours réussi.

Le Graët : « Galtier est un excellent entraîneur français »

Noël Le Graët (Président FFF) a affirmé sur @Europe1 que Galtier et Zidane font parti de sa short-list en cas de départ de Deschamps après la #CDM2022. Au sujet du coach #OGCNice, il ajoute : "Ce qu'il a fait à Lille et à Nice mérite le respect ! C'est un excellent entraîneur". pic.twitter.com/NH5aaLrNjC — ʟᴀ ᴠᴏɪx ᴅᴇs ɴɪçᴏɪs 🦅 (@VDNissa) March 6, 2022

Christophe Galtier plaît au Président de la Fédération Française de Football, lui-même le reconnaît. Le patron de la FFF a abordé le cas de Christophe Galtier. « Regardez ce qu’il a fait cet homme. Je le connaissais à peine, il faut que je sois honnête, ou en tout cas pas à ce niveau-là. Ce qu’il a fait à Lille et ce qu’il fait à Nice mérite le respect. C’est un excellent entraîneur français. Si je suis encore en poste et si jamais Didier devait nous quitter, ce qui est loin d’être fait, ce sera de toute façon un Français » a déclaré Noël Le Graët au micro d’Europe 1. Difficile de trouver un prétendant tricolore à Zinédine Zidane ou Christophe Galtier pour succéder à Deschamps après 10 ans de bons et loyaux services en Bleus. La cote de l'entraîneur niçois remonte en flèche et la prochaine étape pourrait l'envoyer à Clairefontaine.