EdF ‍: Double fiasco chez les Bleus, un Marseillais en sauveur ‍!

Par Guillaume Conte

Les matchs internationaux de septembre ont mis en lumière un sérieux problème dans la défense française. Didier Deschamps va devoir faire un changement de taille et enfin faire confiance à Jonathan Clauss.

Presque tous les sélectionneurs de la planète football envient Didier Deschamps et son effectif incroyable. La preuve, malgré de nombreux joueurs importants absents comme Maignan, Kanté, Pogba, Kimpembe, Benzema ou Nkunku, la France est allée en finale de la Coupe du monde l’an dernier. Néanmoins, s’il y a un point faible qui peut être pointé du doigt, c’est au poste d’arrière droit. Benjamin Pavard n’arrive clairement pas à se sentir à l’aise à ce poste, même s’il tente d’être plus offensif. De son côté, c’est le contraire pour Jules Koundé, qui n’est pas un latéral de formation, et se contente surtout de défendre sans chercher à passer la ligne médiane. Un problème qui se voit, surtout quand le côté gauche de Théo Hernandez met régulièrement le feu.

La qualité de centre de Clauss est demandée

A ce poste d’arrière droit, le réservoir n’est pas forcément incroyable en France, même s’il y a un joueur qui réalise un début de saison canon et est en train de prouver qu’il peut aussi faire très mal dans une défense à 4. Il s’agit de Jonathan Clauss. Jérome Rothen invite ainsi Didier Deschamps à regarder ce qui se fait du côté de l’OM pour compléter son équipe. « Je vois les matchs de l’OM. La saison dernière, Clauss ne jouait pas à son poste, il jouait limite milieu gauche ou attaquant gauche. C’était logique de ne pas l’appeler. Mais là il joue à son poste depuis le début de la saison et son début de saison de Clauss est satisfaisant ! On a vu la qualité de centres de Koundé et Pavard, je ne veux plus voir ça. Là-dessus, je pense que Clauss a les deux dans sa poche », a livré Jérome Rothen, dans son langage toujours très imagé. Et pourtant, Didier Deschamps ne semble pour le moment pas spécialement emballé, lui qui avait trouvé quelques limites à l’ancien lensois lors de ses premières apparitions chez les Bleus. Mais il est peut-être temps pour le sélectionneur de changer d’avis au sujet de Jonathan Clauss.