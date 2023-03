EdF : Didier Deschamps refuse cette révolution

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jeudi après-midi, Didier Deschamps dévoilera sa première liste post-mondial. De nouvelles têtes devraient apparaître en Equipe de France. Toutefois, connaissant l'enjeu des matchs et le caractère du sélectionneur, les néophytes ne seront pas si nombreux.

Trois mois après le Mondial au Qatar, l'Equipe de France va entrer dans une nouvelle ère. Finis certains champions du monde de 2018 comme Lloris ou Varane, fini aussi Benzema. Didier Deschamps va s'appuyer sur une nouvelle génération de jeunes joueurs, dont certains ont déjà pris part à la coupe du monde 2022. Du sang neuf qui devrait arriver dès la première liste de l'Equipe de France, prévue pour jeudi avec les éliminatoires de l'Euro 2024 contre les Pays-Bas et l'Irlande. Certains anticipent déjà un grand chamboulement du côté de Clairefontaine, surtout que les jeunes poussent partout en Europe.

Le changement, c'est doucement avec Deschamps

Wesley Fofana, Manu Koné, Kephren Thuram, Jean-Clair Todibo ou encore Brice Samba, tels sont les exemples de nouveaux joueurs susceptibles d'être pris par Didier Deschamps. Tant d'autres pourraient aussi postuler. Mais qui aura les faveurs du sélectionneur ? Sans doute pas tous, peut-être bien même très peu d'entre eux. C'est ce que pense le journaliste de Canal+ Anthony Tobelem, interrogé par Europe 1. Pour lui, rares seront les nouveaux élus car Didier Deschamps va privilégier l'enjeu sportif aux expérimentations en tout genre.

#equipedefrance #FRANED



🇫🇷 Quelle équipe de France pour les éliminatoires la semaine prochaine ?



"Je ne pense pas qu'on assiste à de grandes révolutions parie @AnthonyTobelem de @CanalplusFoot. Vous ne pouvez pas vous permettre de débuter avec une équipe expérimentale" pic.twitter.com/S1UWqtMwkI — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) March 14, 2023

« Là c’est trop important, je veux dire. Vous affrontez quand même les Pays-Bas, qualification pour l’Euro. Alors certes c’est très élargi et les deux premiers vont passer, mais vous ne pouvez pas vous permettre de débuter avec une équipe expérimentale, avec un schéma nouveau et faire un nul sur les deux premiers matchs ou chuter contre les Pays-Bas. C’est pas possible. Donc, c’est pour cela que je pense que l’on ne va pas assister à quelque chose de fou. D’autant plus que, même si Maignan offre des gages, on va changer de gardien, c’est déjà un changement fondamental pour le staff et Didier Deschamps. Pour en ajouter d’autres, je ne pense pas qu’ils le feront. [...] Ils ne veulent pas tout révolutionner, ils veulent rester sur les acquis de la coupe du monde et apporter, à doses homéopathiques, des petites touches », a t-il décrypté au micro d'Europe 1 sport. Dans ces conditions, recevoir une convocation en bleu jeudi restera bien un privilège pour les jeunes joueurs français.