Espoirs ‍: Mbappé met déjà dans le dur Thierry Henry

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Thierry Henry réalise des débuts fracassants comme sélectionneur de l'Equipe de France espoirs. De quoi lancer idéalement les Bleuets vers les JO 2024. Néanmoins, reste à trancher le cas Kylian Mbappé et Henry s'avoue démuni sur le sujet.

Adoubé médiatiquement avant sa signature, Thierry Henry a su confirmer sur le terrain avec les Espoirs. Sous ses ordres, les Bleuets ont glané deux larges succès : 4-1 contre le Danemark en amical et 4-0 en Slovénie en éliminatoires de l'Euro 2025. Aucun nuage n'est à l'horizon pour Henry, mis en confiance pour ses débuts. Néanmoins, un problème va rapidement pointer le bout de son nez : l'incorporation ou non de Kylian Mbappé au groupe français pour les JO de Paris 2024. Si le joueur français du PSG a martelé son envie de participer au tournoi olympique, les choses sont plus complexes comme l'avoue Henry.

Henry impuissant dans le dossier Mbappé aux JO

Interrogé par Jérôme Rothen sur RMC, le sélectionneur de l'Equipe de France Espoirs a confirmé ne pas avoir le destin de Mbappé en Espoirs entre ses mains. Futur club de l'attaquant, Equipe de France A de Didier Deschamps, Henry sera bien le dernier homme à décider si Mbappé sera ou non dans sa sélection olympique.

« Si Kylian Mbappé sera aux JO ? Il faut lui demander. Il faut demander à son club. Déjà, je ne sais pas s'il sera au PSG, où il sera. Après DD (Didier Deschamps), on verra ce qu'il va décider ou pas décider. Je ne peux pas te répondre sur un truc comme ça. (Qui n'aurait pas envie d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe ?) Je n'ai rien à dire », a t-il indiqué dans Rothen s'enflamme. Un dossier bien épineux et surtout très important pour Henry. Le niveau de l'Equipe de France olympique ne sera évidemment pas le même, avec ou sans l'un des trois meilleurs joueurs du monde en 2023.