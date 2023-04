EdF : Camavinga met Didier Deschamps en garde

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

De nouveau titulaire au poste de latéral gauche avec le Real Madrid face à Chelsea en quart de finale de la Ligue des Champions, Eduardo Camavinga a encore été excellent, confirmant qu’il était une alternative crédible à ce poste.

Lors de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps avait fait d’Eduardo Camavinga la nouvelle doublure de Théo Hernandez au poste de latéral gauche après la grave blessure dès le premier match contre l’Australie de Lucas Hernandez. Le milieu de terrain du Real Madrid avait disputé un match à ce poste, face à la Tunisie lors du dernier match de la phase de groupes.

Depuis, il n’a pas été réutilisé à ce poste mais à l’occasion du dernier rassemblement, au mois de mars, Eduardo Camavinga figurait dans les défenseurs lors de l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Le Madrilène avait finalement été utilisé à son poste de numéro six contre l’Irlande, mais il reste une alternative à gauche pour le sélectionneur national. Ce n’est pas en voyant les prestations abouties de « Cama » en défense avec le Real Madrid que « DD » va changer d’avis.

Camavinga toujours pas fan du poste de latéral gauche

Après la victoire aboutie de son équipe contre Chelsea, mardi soir en quart de finale retour de la Ligue des Champions, Eduardo Camavinga a toutefois lancé un message très clair à Carlo Ancelotti et à Didier Deschamps en confiant qu’il n’aimait toujours pas évoluer au poste de latéral gauche.

« Est-ce que ça me plait de plus en plus de jouer latéral gauche ? Non toujours pas (rires). Le plus important est d’aider l'équipe, donc aujourd'hui je le fais encore. Mais non, ce n’est toujours pas mon poste » a lâché avec le sourire Eduardo Camavinga, excellent dans ce rôle de latéral gauche mais qui espère toujours récupérer la place de Kroos, Modric ou Valverde au milieu de terrain au Real Madrid. La concurrence sera peut-être moins forte en Equipe de France pour s’installer dans le cœur du jeu, même si le choc d’hier face à Chelsea a également mis en lumière le retour à un excellent niveau d’un certain Ngolo Kanté.