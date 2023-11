EdF ‍: Benzema pousse Thuram à la place de Giroud

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé lors du dernier rassemblement, Marcus Thuram va avoir sa chance avec l’Equipe de France en ce mois de novembre. L’occasion pour le buteur de l’Inter de marquer des points auprès de Didier Deschamps.

Lors du dernier rassemblement, Didier Deschamps a opté pour Randal Kolo Muani à la pointe de l’attaque de l’Equipe de France lors du premier match. Contre l’Ecosse quatre jours plus tard, c’est Olivier Giroud qui a eu les faveurs du sélectionneur national. Durant ces deux matchs, Marcus Thuram est entré en jeu, mais s’est contenté d’un maigre temps de jeu. Très performant avec l’Inter Milan depuis le début de la saison, l'ex-attaquant du Borussia Mönchengladbach a un vrai coup à jouer en Equipe de France dans la mesure où ses deux concurrents en attaque n’ont pas marqué de points lors du rassemblement du mois d’octobre. Et cela avec le soutien direct de Karim Benzema, qui à en croire L'Equipe « n’est jamais loin pour guider son ami »

Randal Kolo Muani vit un début de saison difficile au PSG et ses prestations avec les Bleus ne sont pas au niveau pour l’instant. Quant à Olivier Giroud, il est performant avec l’AC Milan, mais le point des années commence à peser sur son niveau de forme, notamment lorsque les matchs s’enchainent dans une même semaine. Marcus Thuram a donc un coup à jouer, cela tombe bien, le fils de Lilian aura sa chance en ce mois de novembre. A en croire les informations de L’Equipe, il sera titulaire contre Gibraltar samedi soir à Nice à la pointe de l’attaque tricolore.

« Il a tout pour y arriver. Je pense que c'est un bosseur qui cherche les bonnes formules. Il a notamment progressé devant le but. Aujourd'hui, Marcus est plus un numéro 9 qu'un attaquant de côté » indique Jean-Pierre Papin, qui sait de quoi il parle et qui estime que Marcus Thuram peut être la solution au poste d’avant-centre en Equipe de France. En cas de grosse prestation contre la modeste équipe de Gibraltar, Marcus Thuram pourrait marquer des points dans la course à l’Euro 2024. Car à n’en pas douter, Kolo Muani, Giroud et Thuram seront du voyage en Allemagne dans six mois. La question est maintenant de savoir qui sera le titulaire à la pointe de l’attaque française. Chaque match à son importance pour instaurer le doute dans l’esprit de Didier Deschamps et la chance de Marcus Thuram, c’est samedi.