EdF : Diacre out, les joueuses ont trouvé son remplaçant !

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

A cinq mois de la Coupe du monde, les joueuses Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto ont mis leur carrière internationale entre parenthèses. Leur objectif est clair : pousser la sélectionneuse Corinne Diacre vers la sortie. Les cadres des Bleues auraient même déjà identifié le prochain coach de l’équipe de France féminine.

En pleine tempête autour de son président Noël Le Graët, la Fédération Française de Football se serait bien passée de cette révolte. Vendredi, Wendie Renard s’est mise en retrait de l’équipe de France féminine. « Je ne peux plus cautionner le système actuel bien loin des exigences requises par le plus haut niveau », a notamment expliqué la capitaine des Bleues, rapidement imitée par ses coéquipières Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto.

Merci pour votre soutien et le respect de ma décision. 🇫🇷 pic.twitter.com/MOryINwvb0 — Wendie Renard (@WRenard) February 24, 2023

Un moyen de mettre la pression sur l’instance afin de pousser Corinne Diacre vers la sortie. On sait que la sélectionneuse tricolore ne fait pas l’unanimité chez ses joueuses. Certaines ont été mises à l’écart suite à des critiques publiques ces dernières années. Cette fois, les trois mécontentes sont restées vagues dans leurs explications. Mais selon plusieurs sources comme L’Equipe, les joueuses reprochent surtout un manque de compétence et d'exigence au sein du staff technique.

Diacre a perdu Le Graët

Les récents changements tactiques ont perturbé le groupe pourtant en quête de repères à quelques mois de la Coupe du monde. Reste à savoir comment réagira la FFF. « Le comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion, a répondu l’instance dans un communiqué. La FFF tient à rappeler qu'aucune individualité n'est au-dessus de l'institution équipe de France. »

En attendant, on voit mal les Bleues disputer le Mondial sans leurs meilleures joueuses. Même si l’instance sera forcément réticente à l’idée de s’incliner dans ce bras de fer, Corinne Diacre, qui ne peut plus compter sur le soutien d’un Noël Le Graët menacé, a des chances de prendre la porte. D’ailleurs, la chaîne Canal+ croit savoir que les cadres des Bleues militent déjà pour la nomination de l’entraîneur du Paris Saint-Germain Gérard Prêcheur.