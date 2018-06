EdF : « Aucun souci avec Pogba », Deschamps tue la polémique

Dans : Equipe de France, Mondial 2018.

Interrogé sur le cas de Paul Pogba en équipe de France, Didier Deschamps a tenu à défendre son milieu de terrain.

« On ne me juge pas comme un milieu de terrain. On tire plus sur moi, on insiste plus sur le négatif. Je ne vis pas pour les gens. On ne peut pas aimer tout le monde et être aimé de tout le monde. C’est pas grave. J’essaye de répondre sur le terrain ». Actuellement en plein doute sous le maillot des Bleus, Paul Pogba n'a pas arrangé son cas avec cette sortie médiatique, au cours de laquelle il a aussi réclamé une place de leader en sélection. Malgré le fait qu'il n'ait pas lu cette interview du joueur Manchester United, Didier Deschamps a protégé son élément clé.

« Il n'y a aucun souci avec Paul. Il est très bien. On parle beaucoup de lui. Pogba, un milieu ? C'est effectivement un milieu. Ce n'est pas un numéro dix ni un attaquant. Il peut faire marquer ou marquer, c'est un milieu complet qui sait tout faire, mais qui ne peut pas tout faire. Il y a une nuance. Son potentiel est très important. L'Italie n'était pas son meilleur match. Il en a conscience, j'en ai parlé avec lui. Il rentre dans un collectif, comme tous les joueurs, par rapport à un système, et a une certaine liberté. Le plus important, c'est la discussion que j'ai eue avec Paul, pas ses déclarations. Il a fini tard sa saison puisqu'il était concerné par la finale de Cup. Ça se passe très bien pour lui en interne », a balancé, en conférence de presse, le sélectionneur de la France, qui espère désormais que Pogba fera taire toutes les critiques lors du dernier match de préparation au Mondial face aux Etats-Unis, samedi à Lyon.