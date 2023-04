EdF : Al-Khelaïfi, le seul à défendre la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La candidature de la France pour l’organisation de l’Euro féminin en 2025 n’a pas été retenue… malgré le soutien de Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG et membre de l'ECA a été bien seul dans son combat.

Malgré les rumeurs selon lesquelles il était actuellement au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi est bien présent à Lisbonne pour assister au congrès de l’UEFA. Depuis mardi, le président du Paris Saint-Germain assiste au comité exécutif de l’instance européenne en raison de son poste de président de l’ECA (association européenne des clubs). A cette occasion, il a notamment été question de l’organisation de l’Euro féminin en 2025. La France faisait partie des candidats pour être le pays hôte de la compétition mais la candidature tricolore n’a pas été retenue puisque la Suisse a été choisie comme pays organisateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Équipe de France féminine 🇫🇷 (@equipedefrancef)

Nasser Al-Khelaïfi a pourtant soutenu la candidature de la France puisque le président du PSG a été le seul à voter pour la France. A cette occasion, Nasser Al-Khelaïfi a eu l’occasion de croiser Philippe Diallo, président par intérim de la Fédération française de Football depuis la démission de Noël Le Graët car l’actuel président intérimaire de la FFF sera en course mercredi pour être élu au Comité de l’UEFA. En ce qui concerne Nasser Al-Khelaïfi, il n’échappera pas aux supporters du PSG que le président parisien est de nouveau présent lorsqu’il s’agit de faire bonne figure dans les instances européennes alors qu’il lui est précisément reproché son manque de présence à Paris.

Al-Khelaïfi présent à l'UEFA, le PSG se crispe

Des reproches de plus en plus vifs alors que la crise couve dans la capitale française après les défaites contre Rennes avant la trêve internationale, puis face à l’Olympique Lyonnais dimanche soir au Parc des Princes. Deux défaites qui ont placé le PSG dans un contexte explosif qui pourrait coûter sa place à Christophe Galtier, plus certain du tout de terminer la saison sur le banc parisien. Cela dépendra en partie des résultats des deux prochains matchs contre Nice et Lens. Et cette fois, Nasser Al-Khelaïfi n’aura peut-être pas le choix de sortir du bois publiquement.