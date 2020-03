Coronavirus : Le foot amateur annulé en Angleterre, bientôt la France ?

Dans : Equipe de France.

Alors que la pandémie de coronavirus sévit un peu partout à travers le monde, et notamment en Europe, le football du Vieux Continent est en grand danger…

Depuis la mi-mars, les grands championnats européens et les compétitions internationales ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre. Mais sachant que le confinement, actuellement mis en place en France, en Espagne ou en Italie, est parti pour durer quelques semaines voire quelques mois encore, la reprise du ballon rond reste incertaine… Sans plus tarder, et alors que la Premier League attend de connaître son sort d’ici à l’été prochain, la fédération anglaise a d’ores et déjà décidé de trancher dans le vif en annulant tous ses championnats amateurs. Si le Conseil de la FA doit encore ratifier cette décision, prise par la National League System, cette saison 2019-2020 devrait donc être blanche, sans montée, ni descente…

Et quid de la France ? Jeudi, la Ligue de Football Amateur a pris des premières décisions importantes, avec la suspension de la Coupe Gambardella U18 et l'annulation des phases finales des championnats U17 National et U19 National. Et concernant les championnats jeunes et seniors, la suspension des matchs a été prolongée. Initialement suspendu jusqu'au 13 avril, le foot amateur est désormais sur pause jusqu’au vendredi 2 mai prochain, minimum. Une annonce faite aux clubs amateurs il y a quelques heures. De quoi être pessimiste pour la suite des évènements ? Potentiellement, mais c’est finalement la suite de la crise sanitaire du Covid-19 qui poussera la FFF à agir définitivement ou pas...