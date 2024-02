Un geste obscène, Cristiano Ronaldo scandalise l’Arabie Saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Corentin Facy

Cristiano Ronaldo enchaine les buts en Arabie Saoudite… mais aussi les polémiques. L’international portugais s’est encore rendu coupable d’un geste obscène, comme il y a trois semaines.

Il y a trois semaines, Cristiano Ronaldo avait été au cœur des critiques en Arabie Saoudite après un geste obscène. A la fin d’un match perdu contre Al-Hilal, l’international portugais s’était frotté l’entrejambes avec le maillot de Messi lancé par un fan de l'Argentin. Une telle polémique avait fortement déplu à l’Arabie Saoudite, qui s’est attachée les services de CR7 pour ses buts et sa force marketing mais pas pour voir de telles images. Trois semaines plus tard, l’ancien attaquant de la Juventus Turin et du Real Madrid a remis ça, cette fois en Ligue des Champions asiatique, la King Cup. Lors du match contre l’équipe d’Al Shabab où évoluent Romain Saïss ou encore Ivan Rakitic, Cristiano Ronaldo a marqué et son équipe s’est imposée 3-2.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 |



- الاسطورة رونالدو يحتفل من امام جمهور الشباب 🐐💛 pic.twitter.com/QEdNCp91Gr — عالم النصر 🇸🇦 (@NFC1World) February 25, 2024

Mais le Ballon d’Or s’est fait remarquer au moment du but de la victoire inscrit par Anderson Talisca. Sur le but du Brésilien, Cristiano Ronaldo a mimé la célébration mythique de Diego Simeone, lequel s’était touché les parties génitales en 2019 en Ligue des Champions… contre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo (hasard ou pas). L’image est furtive mais sur l’un des ralentis de la célébration de Talisca, on peut clairement distinguer Cristiano Ronaldo se toucher les parties intimes. Un nouveau geste obscène de la part de la star d’Al Nassr qui fait déjà beaucoup parler du côté de l’Arabie Saoudite, où les dirigeants de la Saudi Pro League vont commencer à s’agacer devant de telles images. A l’époque, Diego Simeone avait écopé d’une amende de 20.000 euros de la part de l’UEFA. L’Arabie Saoudite osera-t-elle en faire autant en sanctionnant CR7 ?