Sa sortie ne passe toujours pas, Cristiano Ronaldo repris de volée

Il y a quelques semaines, Cristiano Ronaldo a tapé sur la Ligue 1 pour vanter les mérites et la compétitivité de la Saudi Pro League et flatter l’Arabie Saoudite. Mais le Portugais a tout faux selon Eden Hazard.

« La Ligue saoudienne n'est pas pire que la Ligue 1. La Saudi Pro League est plus compétitive que la Ligue 1, je peux le dire après un an passé là-bas. Nous sommes déjà meilleurs que le championnat français maintenant. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je sais ce que je dis. C'est mon avis ». Fin janvier, Cristiano Ronaldo lâchait cette phrase vexante pour le niveau de la Ligue 1 en affirmant que le championnat de France était inférieur à celui de l’Arabie Saoudite. La question se pose tout de même et nous ne sommes pas obligés de croire le Portugais sur parole, même si la Saudi Pro League a recruté de très grands joueurs lors du dernier mercato estival. En réponse à CR7, Eden Hazard a défendu la Ligue 1 dans une interview accordée à The Obi One Podcast.

« Je ne suis pas d’accord avec lui, mais ce n’est qu’une opinion » a confié celui qui a notamment porté les couleurs de Lille avant d’exploser à l’étranger du côté de Chelsea. « Le fait est qu’aujourd’hui, si vous regardez le championnat d’Arabie saoudite, il y a de grands joueurs. Mais ce ne sont pas de grandes équipes » affirme Eden Hazard avant de défendre la Ligue 1. « En France, il y a peut-être moins de grands joueurs, mais ils forment davantage une équipe. Je suis sûr que si une équipe de Ligue 1 joue contre une équipe d’Arabie saoudite, elle gagnera. Peut-être pas aussi facilement que les gens le pensent, mais je le pense. Le niveau en France est bon. Je regarde le championnat français, et ils ont du talent » a affirmé Eden Hazard, dont les propos seront appréciés par les observateurs du championnat de France. Cristiano Ronaldo et la Saudi Pro League peuvent se rhabiller, la Ligue 1 est indiscutablement un cran au-dessus selon l’ancien meneur de jeu de Chelsea et du Real Madrid.