Punition ou mot d’excuse, Benzema affole les Saoudiens

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Dans le viseur des supporters, Karim Benzema a manqué les entraînements d’Al-Ittihad ces deux derniers jours. L’attaquant français se serait absenté pour raisons personnelles. De quoi provoquer la colère de ses détracteurs alors que l’ancien Madrilène serait tout simplement blessé au pied.

Karim Benzema est au centre de l’attention. Depuis quelques semaines, l’attaquant d’Al-Ittihad est jugé responsable des mauvais résultats de son équipe distancée dans la course au titre. Le Français possède des statistiques plutôt correctes à ce stade de la saison (12 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues). Mais les supporters et la presse locale remettent surtout en question son implication. Beaucoup se demandent si Karim Benzema n’a pas perdu sa motivation depuis son arrivée en provenance du Real Madrid cet été.

Benzema a disparu

Autant dire que les critiques se sont accentuées lorsque l’ancien Merengue a manqué les entraînements de jeudi et vendredi, sans qu’aucune justification ne soit donnée au public dans un premier temps. Une absence forcément suspecte dans la mesure où Karim Benzema venait de désactiver son compte Instagram à force de recevoir des commentaires négatifs sur le réseau social. Mais ce n’est pas tout. La presse locale fait circuler des rumeurs accablantes selon lesquelles KB9 serait victime de son comportement. Son entraîneur Marcelo Gallardo l’aurait effectivement écarté.

🚨 Desde el entorno de Benzema aseguran a MARCA que el galo está lesionado en el pie y que tiene permiso por parte del club y sus médicos para abandonar Jeddah https://t.co/oiYbA4r3Vh — MARCA (@marca) December 30, 2023

Dans ce contexte, on a rapidement évoqué un possible départ chez une autre écurie de Saudi Pro League. Une tendance calmée par les dernières informations. Pour commencer, Foot Mercato dément l’hypothèse d’un abandon de Karim Benzema cet hiver. Et de son côté, le quotidien madrilène Marca, qui s’est entretenu avec l’entourage du joueur, révèle sa blessure à un pied. L’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais aurait reçu la permission de son club avant de s’absenter. Il faudra évidemment attendre la confirmation d’Al-Ittihad, pour le moment muet malgré la polémique.