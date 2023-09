Un flop de Manchester United fonce vers l'Arabie saoudite

Depuis son arrivée à Manchester United, Jadon Sancho n'est plus que l'ombre de lui-même. En clash avec son entraîneur Erik Ten Hag, l'Anglais pourrait bientôt rebondir en Arabie saoudite.

Le correspondant pour CBS Sport James Benge annonce qu'Al-Ettifaq souhaite faire une offre de prêt pour l'ailier des Red Devils. Une clause d'achat pourrait également être intégrée dans ce prêt.

Al-Ettifaq set to make dramatic late loan move for Jadon Sancho. Steven Gerrard's side would be prepared to offer a buy option too but given limited time a standard loan may be only possibility. Sancho's view on interest remains unknown. https://t.co/ecxx9QMifc