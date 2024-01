Taulier au Real, flop à MU, Cristiano Ronaldo le veut à Al-Nassr

Un an après Cristiano Ronaldo, Al-Nassr pourrait accueillir un autre ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United : Casemiro.

Actuellement second de Saudi Pro League, Al-Nassr souhaite continuer à se battre pour le titre et à rivaliser avec Al-Hilal et Al-Ittihad dans les années à venir. Pour y parvenir, il est indispensable de continuer à bâtir autour de Cristiano Ronaldo en recrutant de grandes stars capables de faire passer un cap à l’effectif. Cela a débuté l’été dernier avec les arrivées d’Aymeric Laporte, Sadio Mané, Seko Fofana ou encore Otavio et Marcelo Brozovic.

Le projet colossal d’Al-Nassr pourrait se poursuivre avec un poids lourd du football européen puisque selon les informations du journaliste Rudy Galetti, le nom de Casemiro est associé au club dans lequel évolue Cristiano Ronaldo. Et ce n’est pas Al-Nassr qui a fait la démarche pour se rapprocher de l’international brésilien, mais bien les agents de Casemiro qui ont proposé les services du joueur à l’état-major d’Al-Nassr. L’entourage du Brésilien de Manchester United compte sans doute sur la proximité entre Casemiro et Cristiano Ronaldo pour obtenir une porte d’entrée à Al-Nassr avec un contrat colossal à la clé.

🚨🗣️ The 🇧🇷 midfielder #Casemiro has been proposed by his agent to #AlNassr. 🇸🇦



📄 The #ManUTD player - whose contract with the 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 club expires in 2026 - also remains on the list of #AlAhli, still interested in him as revealed at the end of November. 🐓⚽ #Transfers #MUFC pic.twitter.com/L4vA1y97jh