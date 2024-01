Cristiano Ronaldo gagne un nouveau titre et fait 6.000 kms pour sa mère

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Bien qu'il soit l'une des stars les plus populaires de la planète, Cristiano Ronaldo reste très attaché à sa famille. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sa mère a fondu en larmes après avoir reçu un cadeau inattendu de la part de son fils.

À l'occasion du match face à Al Taawon, Cristiano Ronaldo a inscrit un 54e but en 2023, faisant de lui le meilleur buteur mondial de l'année. Un titre reconnu par la FIFA et qui démontre son incroyable sérieux malgré ses 38 ans. Un jour après avoir fêté ce titre honorifique et cette victoire en Saudi League avec Al Nassr, le Portugais s'est envolé pour son île natale à Madère, afin de fêter l'anniversaire de sa mère. Au même moment du réveillon de la Saint-Sylvestre, Katia Aveiro, la sœur de CR7, a publié une story sur son compte Instagram où on peut apercevoir Maria Dolores Aveiro en larmes, en compagnie de son petit-fils Cristiano Ronaldo Jr.

CR7 fait pleurer sa mère avec une Porsche Cayenne

Le cadeau de Cristiano Ronaldo à sa maman ❤️pic.twitter.com/U2FfFdoJAB — 🇩🇿 (@_Nassimhmd) December 31, 2023

« Si elle est heureuse, c'est parce que son fils se souvient d'elle et non à cause de la valeur du cadeau. Honorez votre père et votre mère et vos jours sur terre seront longs » a écrit Katia Aveiro au sujet du fameux cadeau de Cristiano Ronaldo qui a fait pleurer sa mère. Une Porsche Cayenne, entourée d'un ruban rouge. Un cadeau luxueux mais sûrement largement à la portée de l'ancien attaquant du Real Madrid, qui possède le salaire le plus élevé parmi les joueurs encore en activité dans le football. Cristiano Ronaldo a également offert au Rolex au chanteur brésilien Luan Santana, venu exclusivement pour l'anniversaire de Maria Dolores Aveiro. Le quintuple Ballon d'Or démontré une énième fois sa générosité en dehors des terrains, lui qui continue de courir après les records en Arabie saoudite mais aussi avec le Portugal.