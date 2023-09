Son départ déjà prévu, Neymar trahit les Saoudiens

Dans : Arabie Saoudite.

Par Eric Bethsy

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain cet été, Neymar a accepté de s’exiler en Arabie Saoudite. Mais le Brésilien ne compte pas s’éterniser à Al-Hilal, d’où la signature d’un contrat court afin d’envisager une nouvelle aventure dès 2025.

Neymar avait sûrement rêvé d’un meilleur contexte pour ses débuts. Sans parler de ses problèmes de couple avec le mannequin Bruna Biancardi, le milieu offensif d’Al-Hilal n’entretient pas des relations idéales avec son entraîneur Jorge Jesus. Plusieurs médias espagnols et italiens affirment que le Brésilien, recadré par le technicien à cause de son comportement sur le terrain, a demandé à ses dirigeants le licenciement du coach portugais.

Neymar ne compte pas rester

Ce dernier aurait ensuite reçu un coup de pression en vue des prochains matchs. Autant dire que Neymar fait déjà parler pour de mauvaises raisons, lui qui fait également l’objet de rumeurs de départ. En effet, le journaliste Ademir Quintino croit savoir que l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a refusé de s’engager avec Al-Hilal sur la durée. Son objectif ? Retrouver son club formateur Santos dans deux ans.

« Lors de conversations avec des amis de Neymar Sr et de Neymar Jr, j’ai reçu l’information qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir à Santos un an avant la Coupe du Monde, comme Robinho l’avait fait en 2010, a indiqué le spécialiste de Santos. Neymar a approché Santos et a déclaré qu’il voulait revenir. J’ai des amis communs avec Neymar, que je ne nommerai pas, mais il a un très fort désir de revenir à Santos. Neymar Sr et Neymar Jr ont dit à ces amis qu’ils n’avaient pas signé de contrat de quatre ans avec les Saoudiens pour revenir à Santos un an avant la Coupe du monde. » La star d’Al-Hilal se dirigerait donc vers un départ libre en 2025.