Interdit de venir à Lyon, il accuse Karim Benzema

Dans : Arabie Saoudite.

Par Claude Dautel

Tandis que Karim Benzema a un nouvel entraîneur en Arabie Saoudite, le joueur français suscite toujours des polémiques liées à sa position dans le conflit entre Israël et la Palestine.

Certains politiciens français ont voulu mêler Karim Benzema à leurs affaires, cela a notamment été le cas lorsque le ministre de l’Intérieur a voulu lier le Ballon d’Or 2022 aux mouvements des Frères Musulmans suite à un message de KB9 soutenant « les habitants de Gaza ». La machine s’était emballée, et il avait fallu l’intervention de l’avocat de Karim Benzema pour calmer tout le monde, ce dernier menaçant de procès ceux qui continueraient à cracher sur l’attaquant français. Parmi les personnes visées par ces menaces d'une plainte en diffamation, il y avait Frank Tapiro, ex-conseiller en communication de Nicolas Sarkozy, lequel avait assimilé Karim Benzema à « un collabo complice du terrorisme » lors d'une intervention sur la chaîne israélienne d'info, I24 News. Ce dernier se plaint désormais de payer au prix ces sorties plus que virulentes.

Benzema l'a fait interdire à Lyon

Invité à participer ce week-end à une conférence à l’Université Catholique de Lyon intitulée les « Tournées de l’excellence » où des lycéens de la région lyonnaise avaient été conviés, Frank Tapiro a été informé que sa présence n'était plus souhaitable. Et dans Le Parisien, il estime que sa récente polémique avec Karim Benzema a pesé lourd dans la balance. « Il y a 15 jours, j'ai reçu un sms sibyllin me disant qu’il fallait que l’on me parle pour des raisons de sécurité. Je pensais que c’était peut-être pour organiser ma venue, mais en fait pas du tout. Les organisateurs ont estimé que compte tenu de « mon positionnement » par rapport au conflit entre Israël et le Hamas, et compte tenu aussi que Karim Benzema, qui est de Lyon, aurait lancé une « fatwa » contre moi, ma présence n’était pas souhaitable », a confié sur Cnwes, Frank Tapiro. Du côté des organisateurs, on a tenu à répondre à cette accusation brutale.

Frank Tapiro, alors que sa présence à une conférence à Lyon a été annulée par les organisateurs : «Finalement aujourd’hui, on soumet l’éducation face à la haine. Une haine présumée entre juifs et arabes» dans #HDProsWE pic.twitter.com/VLHv8LSmcy — CNEWS (@CNEWS) November 18, 2023

Même si du côté de Lyon, personne n'a riposté, c'est l'association qui gère cette Tournée de l'excellence qui a fermement démenti dans Le Parisien la version du conseiller en communication. « On choisit le parrain que l’on souhaite, en fonction du contexte et cela peut évoluer. La délégation de Lyon a choisi un autre parrain, c’est tout. Il peut arriver de changer à la dernière minute. Nous, on doit avoir une neutralité la plus importante possible », a précisé un des responsables de l'organisation.