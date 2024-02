Neymar a déjà une dette en Arabie saoudite

Dans : Arabie Saoudite.

Par Guillaume Conte

Une première saison vierge avec Al-Hilal, et déjà la fin de son contrat approche. Une situation qui ne satisfait pas du tout les dirigeants saoudiens, qui veulent que Neymar prolonge pour compenser son année manquée.

Une poignée de matchs de disputés, c’est tout ce que Neymar a réalisé depuis son arrivée en Arabie saoudite l’été dernier en provenance du PSG. Un bilan qui s’est stoppé net à l’automne, quand le meneur de jeu s’est blessé gravement avec la sélection brésilienne, et a mis un terme à sa saison de manière définitive. De retour à Al-Hilal pour poursuivre sa rééducation, l’ancien barcelonais est très loin de reprendre le chemin des terrains, et ne pourra pas non plus disputer la Copa America cet été avec la Seleçao. Il faudra donc attendre le coup d’envoi de la saison 2024-2025 pour le voir de nouveau à l’oeuvre. Ce sera d’ailleurs la dernière année de son contrat avec le club de Riyad, ce qui a le don d’agacer un peu les dirigeants saoudiens, qui estiment avoir payé très cher pour un joueur qui a signé deux ans, mais risque de ne faire qu’une année.

Le plan de Santos avec Neymar repoussé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Neymar Jr (@neymarjr)

Car en 2025, Neymar compte bien réaliser son rêve de terminer sa carrière à Santos, le club qui l’a vu naitre. Mais le président du club de la banlieue de Sao Paulo a reconnu que du côté de l’Arabie Saoudite, on comptait bien rappeler à Neymar qu’il ne pourrait pas s’en tirer à si bon compte, et qu’il serait très bien vu qu’il prolonge son contrat dans le Golfe. « Neymar nous a informés qu’Al-Hilal souhaite prolonger son contrat pour compenser la période pendant laquelle il a été absent pour cause de blessure, mais l’affaire n’a pas été officiellement réglée encore », a ainsi expliqué Marcelo Teixeira, qui estime que le retour de Neymar pourrait être repoussé d’un an si le Brésilien se pliait à la volonté des dirigeants saoudiens. Ce n’est pas gagné pour autant, et rien n’oblige le Brésilien à prolonger son contrat avec Al-Hilal malgré le sentiment en effet que sa première saison aura été quasiment vierge et donc très décevante pour le club de Riyad et ses supporters.