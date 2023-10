Mourinho pouvait marquer l'histoire du football, il a refusé

Dans : Arabie Saoudite.

Par Mehdi Lunay

16e de Serie A, l'AS Roma vit un début de saison cauchemar. De quoi mettre en danger José Mourinho. Néanmoins, le Special One ne compte pas s'en aller maintenant, surtout après avoir refusé une belle opportunité cet été.

« Le pire début de saison de ma carrière », voici comment José Mourinho décrivait les 6 premiers matchs de Serie A de la Roma. Le club giallorossi est 16e du championnat avec un seul succès et surtout 5 petits points. L'AS Roma vient de se faire corriger par le Genoa, pourtant promu, 4-1. De plus en plus d'observateurs et de supporters romains s'interrogent sur l'avenir de Mourinho à Rome. Enjoint à quitter le club par certains, José Mourinho était ulcéré de cette proposition. Le Special One est un battant et il ne compte pas s'en aller aussi rapidement, rappelant souvent ses deux finales européennes en deux ans.

Après le PSG, l'Arabie Saoudite voulait Mourinho

Mourinho a été clair en conférence de presse, seul le propriétaire de la Roma Dan Friedkin peut décider de son départ ou non. D'ici-là, il s'investira au maximum sur son travail et sur le club romain. Le Portugais a confirmé son attachement au club romain en évoquant les offres qu'il a refusées cet été pour rester. Si le PSG était sur lui en mai dernier, c'est l'Arabie Saoudite et Al-Hilal qui ont failli obtenir ses services. Mourinho a refusé un vrai pont d'or pour rester à Rome.

José Mourinho: “I received the biggest proposal ever in the history of football for a manager”. 🟡🔴🇵🇹



“I decided to reject because I told AS Roma board, fans and players that I was going to stay. I gave them my word”.



🇸🇦 The proposal was from Al Hilal: €30m per season net. pic.twitter.com/uGLT4lq69X — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2023

« L'été dernier, j'ai reçu la plus grosse offre de ma vie, la plus folle de l'histoire du football. Je l'ai refusée. Trois mois plus tard, je semble être un problème. Je ne l'accepte pas. Je ne lis pas, je ne regarde pas la télévision, mais j'ai des amis qui me racontent des choses. Je ne l'accepte pas. Jusqu'en juin 2024, je serai ici à travailler et à me battre. Une seule personne peut me dire que tout est fini avant le 30 juin : c'est Dan Friedkin », a t-il lâché en conférence de presse avant le match très important contre Frosinone dimanche. Outre son attachement à Rome, Mourinho prouve finalement qu'il est bien possible de refuser l'Arabie Saoudite et ses millions. Fabrizio Romano a notamment précisé qu'Al-Hilal offrait 30 millions d'euros par an au Special One pour venir en Saudi Pro League. Espérons désormais pour Mourinho qu'il gagne vite des matchs sinon ce contrat faramineux risque de le hanter bien vite.