Mohamed Salah en Arabie Saoudite, Liverpool a déjà tout prévu

Dans : Arabie Saoudite.

Par Adrien Barbet

Courtisé par l'Arabie saoudite cet été, Mohamed Salah est finalement resté à Liverpool. Cependant, les Reds envisagent bien un départ de l'Égyptien puisqu'un ailier est pisté pour le mercato hivernal.

Malgré plus de 150 millions d'euros offerts par Al-Ittihad à Liverpool, le club anglais n'a pas vendu Salah. Le joueur de 31 ans va bien disputer une septième saison à Anfield, son antre. Cependant, le club de Karim Benzema va assurément revenir à la charge, et cela pourrait arriver dès cet hiver, même s'il est encore difficile à envisager que Liverpool cède son meilleur joueur en milieu de saison. Un accord pourrait toutefois être trouvé pour l'été prochain. Ainsi, les Reds essayent de prévoir le départ de l'ancien attaquant de l'AS Roma. Fabrizio Romano rapporte dans Team Talk que Liverpool compte faire une très grosse offre pour Jarod Bowen. L'ailier de West Ham est désormais une référence à son poste en Premier League et il est l'un des grands artisans de la victoire de West Ham en Conference League la saison passée.

Liverpool cible le remplaçant de Salah avec un budget fou

Le spécialiste du mercato affirme que Liverpool est prêt à lâcher 92 millions d'euros aux Hammers pour recruter le joueur de 26 ans. Une offre plus de deux fois supérieure à celle investie pour acheter Salah en 2017. Jarod Bowen acceptera assurément ce challenge, lui a déjà inscrit 4 buts en championnat, en 6 journées. Il faut d'abord que Mohamed Salah rejoigne l'Arabie saoudite pour concrétiser cette transaction car le géant anglais compte probablement utiliser l'argent de la vente de Salah pour le réinvestir dans un autre ailier. Mais il est clair que Liverpool réfléchit clairement à un remplaçant de son Pharaon. Le contrat de Salah en Angleterre se termine en juin 2025 et à l'aube d'une nouvelle ère pour les Scousers, cette saison a de fortes chances d'être la dernière de l'attaquant en Europe, dans le prestigieux club de Liverpool où il est clairement devenu une légende.