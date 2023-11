Modric viré du Real Madrid, l'Arabie Saoudite à son secours

Avec l'arrivée de Jude Bellingham cet été et son apport immédiat, Luka Modric est devenu beaucoup moins utile au Real Madrid. Le Croate de 38 ans ne devrait pas prolonger en juin prochain et un transfert en Arabie Saoudite redevient d'actualité.

Il s'est accroché aussi longtemps que possible mais Luka Modric ne résiste pas au rajeunissement forcé du Real Madrid. Le milieu croate de 38 ans suit la voie de Karim Benzema, Sergio Ramos ou Marcelo avant lui : son départ du Real est devenu obligatoire. En effet, Jude Bellingham a pris sa place dans l'effectif des Merengues. Au vu du début de saison de l'Anglais, meilleur buteur du club, la passation de pouvoir est déjà terminée. Modric n'a débuté que 6 matchs sur 15 cette saison, prenant régulièrement place sur le banc de touche. En fin de contrat en juin 2024, on l'imagine mal poursuivre pour une 13e saison de rang à Madrid.

La suite de sa carrière semble s'écrire en Arabie Saoudite. L'été dernier, le Royaume lui avait offert un contrat mirobolant de trois ans avec un salaire annuel de 120 millions d'euros. Une rémunération alléchante, similaire à celle de Karim Benzema, mais qui n'avait pas fait plier le Ballon d'or 2018. Ce sera sans doute différent l'été prochain.

🚨 Luka Modrić has decided to move to the Saudi Pro League when his contract with Real Madrid ends next summer. 🇭🇷



